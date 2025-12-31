Divulgação Sorteio acontece às 22h

O sorteio da Mega da Virada, concurso especial da Mega-Sena que encerra o ano, acontece nesta terça-feira (31), a partir das 22h (horário de Brasília). A extração das dezenas será realizada pela Caixa Econômica Federal, com transmissão ao vivo pelas plataformas digitais oficiais.

Onde assistir ao sorteio

O público poderá acompanhar o sorteio ao vivo pelos canais oficiais da Caixa. A transmissão será feita pelo canal Caixa Econômica Federal no YouTube e pelos perfis oficiais da instituição nas redes sociais.

Emissoras de TV aberta podem exibir trechos ou repercutir o resultado durante a programação de fim de ano, mas a transmissão completa ocorre apenas nos canais digitais da Caixa.

Como funcionam os prêmios

A Mega da Virada segue as regras tradicionais da Mega-Sena, com um diferencial importante: o prêmio principal não acumula.

Do valor total arrecadado, 62% são destinados aos apostadores que acertarem os seis números, 19% para quem fizer a quina e 19% para os vencedores da quadra.





Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio principal é automaticamente repassado para a faixa seguinte, começando pela quina. Se ainda assim não houver ganhadores, o valor segue para a quadra, garantindo que todo o montante seja distribuído. Quando há mais de um vencedor em qualquer faixa, o prêmio é dividido igualmente.

Prazo para resgate

Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Valores não sacados dentro do prazo são destinados ao Fies, programa federal de financiamento estudantil.

As apostas para o concurso especial poderão ainda ser feitas até as 20h desta terça-feira (31), em casas lotéricas credenciadas e pelos canais digitais da Caixa.