REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL O sistema de bandeiras tarifárias na conta de luz foi criado em 2015

Janeiro começa sem cobrança extra na conta de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou a aplicação da bandeira tarifária verde para o início de 2026, o que significa que os consumidores pagarão apenas o valor regular da tarifa, sem acréscimos.

Mesmo com o cenário favorável, o consumo consciente segue sendo um fator determinante para manter a conta de luz em níveis mais baixos. Alguns hábitos simples no dia a dia ajudam a evitar desperdícios e podem refletir diretamente no valor final da fatura mensal.

Entre os principais vilões do consumo residencial estão equipamentos de alto gasto energético, como chuveiro elétrico, ar-condicionado e máquinas de lavar e secar. O uso moderado desses aparelhos, aliado ao desligamento completo quando não estão em funcionamento, contribui para reduzir o consumo total.

Outro ponto de atenção são os aparelhos que permanecem conectados à tomada mesmo quando não estão em uso. O modo stand-by, identificado pelas luzes indicativas acesas, mantém componentes internos em funcionamento e gera consumo contínuo de energia ao longo do dia.





A escolha de eletrodomésticos mais eficientes também faz diferença. Equipamentos com classificação A no selo Procel ou com funções de economia de energia consomem menos eletricidade e tendem a representar economia a médio e longo prazo.

Para quem aderiu à Tarifa Branca, a orientação é observar os horários de maior custo. O consumo entre 18h e 21h, período de pico, tem tarifa mais elevada. Concentrar o uso de aparelhos fora desse intervalo pode reduzir significativamente o valor da conta.