O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) informou que 3,92 milhões de aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo de ressarcimento de descontos associativos indevidos e receberam os valores de forma administrativa até a última sexta-feira (12).

Segundo a autarquia, o total pago pelo governo federal chegou a R$ 2,74 bilhões.

São Paulo, estado com o maior número de registros, concentrou R$ 493,6 milhões devolvidos a 678.310 beneficiários.

Valores pagos por estado

Na sequência, os valores pagos por estado foram:

Minas Gerais: R$ 272,96 milhões para 410.301 beneficiários

Bahia: R$ 247,68 milhões para 377.313 beneficiários

Rio de Janeiro: R$ 197,18 milhões para 282.564 beneficiários

Ceará: R$ 169,25 milhões para 255.127 beneficiários

Maranhão: R$ 150,25 milhões para 210.488 beneficiários

Pernambuco: R$ 140,70 milhões para 201.370 beneficiários

Pará: R$ 121,68 milhões para 155.321 beneficiários

Rio Grande do Sul: R$ 106,65 milhões para 175.403 beneficiários

Santa Catarina: R$ 57,19 milhões para 93.426 beneficiários

Alagoas: R$ 58,39 milhões

Paraíba: R$ 73,56 milhões

Rio Grande do Norte: R$ 78,09 milhões

Piauí: R$ 53,56 milhões

Espírito Santo: R$ 45,80 milhões

Distrito Federal: R$ 27,70 milhões

Mato Grosso: R$ 37,54 milhões

Mato Grosso do Sul: R$ 39,68 milhões

Amazonas: R$ 39,68 milhões

Sergipe: R$ 30,64 milhões

Tocantins: R$ 24,55 milhões

Acre: R$ 17,97 milhões

Rondônia: R$ 13,39 milhões

Amapá: R$ 11,11 milhões

Roraima: R$ 7,05 milhões



Como funciona o pagamento administrativo

O ressarcimento é feito de forma administrativa, com depósito direto na conta do benefício, sem necessidade de recorrer à Justiça.

Para ter acesso ao pagamento, o segurado deve verificar se houve desconto indevido e registrar a contestação pelo site ou aplicativo Meu INSS ou presencialmente em uma agência dos Correios.

Acordo homologado pelo STF

Após a contestação, o beneficiário deve aderir ao acordo previsto no plano de ressarcimento homologado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A entidade responsável pelo desconto tem até 15 dias para apresentar documentos que comprovem a autorização do segurado.

Caso não haja comprovação, é possível aderir ao acordo pelo Meu INSS ou nos Correios para liberar o pagamento. Os valores devolvidos são corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Prazo para contestação

O prazo para contestar os descontos indevidos segue aberto até 14 de fevereiro de 2026. Segundo o INSS, mesmo após essa data, a adesão ao acordo continuará disponível para quem tiver direito.

O procedimento é gratuito e não exige envio de documentos.

Ao todo, o INSS informou que 3,92 milhões de aposentados e pensionistas foram ressarcidos em todo o país, com R$ 2,74 bilhões pagos administrativamente, conforme o acordo de devolução homologado pelo STF.