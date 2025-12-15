Tay Rodrigues 13º salário deve ser depositado até sexta-feira (19)

Esperada por muitos, a segunda parcela do décimo terceiro salário será depositada adiantada em 2025. A gratificação que deveria ser paga até 20 de dezembro, deverá ser depositada nesta sexta-feira (19), já que o prazo final cai no sábado. A primeira parcela do benefício foi paga no dia 28 de novembro. O abono natalino, como é conhecido, é o direito garantido por lei a todos aqueles que possuem carteira assinada e é pago em duas parcelas.

A primeira parcela do 13º que normalmente é paga até 30 de novembro também foi adiantada este ano, já que a data caiu num domingo. O valor foi depositado ao trabalhador no dia 28 de novembro, conforme determina a legislação. A quantia, que corresponde a metade do salário bruto sem descontos, também inclui as horas extras, comissões e adicionais noturnos, de periculosidade e de insalubridade.

Já na segunda parcela da gratificação, são descontados tributos como INSS e Imposto de Renda. A determinação era que o valor seja depositado até 20 de dezembro, mas como a data caiu num sábado e para o dinheiro entrar na conta em dia útil, o pagamento deve ser antecipado para esta sexta-feira (19).

Quem pode receber o décimo terceiro?

Todos os trabalhadores com carteira assinada que tenham cumprido pelo menos 15 dias de serviço durante o ano e que não tenham sido demitidos por justa causa. Servidores públicos, aposentados e pensionistas também recebem o pagamento.

Como é feito o cálculo do décimo terceiro?

A quantia a ser recebida se baseia no salário do trabalhador e na quantidade de meses trabalhados no ano. Siga o passo a passo para chegar ao resultado:

- identifique o valor do seu salário bruto (valor do salário sem descontos);

- multiplique o salário bruto pelo número de meses trabalhados;

- divida o resultado por 12 para obter o valor bruto do décimo terceiro

A metade do valor bruto final é o equivalente à primeira parcela do 13º salário. Já a segunda parcela é menor: nela, a metade do valor bruto incide todos os descontos obrigatórios de uma vez, como INSS e, se aplicável, Imposto de Renda.

Qual o valor líquido do décimo terceiro salário?

Para calcular o valor líquido do 13º (ou seja, quanto vai cair na sua conta), é preciso considerar:

- o percentual de contribuição do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

Para calcular o desconto do INSS, o trabalhador deve considerar a tabela progressiva com alíquotas que variam de 7,5%, 9%, 12% e 14%. A alíquota depende da faixa salarial e do valor proporcional aos meses trabalhados.

- o desconto do Imposto de Renda (IRRF), aplicado a depender da faixa de isenção e das alíquotas progressivas

Para descontar o IRRF, é preciso considerar a tabela vigente do Imposto de Renda e aplicar deduções como dependentes, pensão alimentícia, etc.