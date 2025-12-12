Reprodução Estimativa eo Dieese é de que o salário extra injete R$ 369,4 bilhões na economia neste ano

Os trabalhadores com carteira assinada devem receber a segunda parcela do 13° salário até a próxima sexta-feira (19), conforme a legislação.

A primeira parcela de um dos principais benefícios trabalhistas do país foi paga até 28 de novembro; agora, cerca de 95,3 milhões de brasileiros aguardam o depósito do restante.



Em média, cada trabalhador deverá receber R$ 3.512, somadas as duas parcelas.



A estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) é de que o salário extra injete R$ 369,4 bilhões na economia neste ano.



Essas datas em novembro e dezembro valem apenas para os trabalhadores na ativa. Como nos últimos anos, o décimo terceiro dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi antecipado.



A primeira parcela foi paga entre 24 de abril e 8 de maio. A segunda foi depositada de 26 de maio a 6 de junho.



Quem tem direito



Segundo a Lei 4.090/1962, que criou o benefício, têm direito ao décimo terceiro aposentados, pensionistas e quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 15 dias.



Dessa forma, o mês em que o empregado tiver trabalhado 15 dias ou mais será contado como mês inteiro, com pagamento integral da gratificação correspondente àquele mês.



Ainda segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), trabalhadores em licença-maternidade e afastados por doença ou por acidente também recebem o benefício.



No caso de demissão sem justa causa, o 13° salário deve ser calculado proporcionalmente ao período trabalhado e pago junto com a rescisão.

No entanto, o trabalhador perde o benefício se for dispensado com justa causa.



Pagamento proporcional



O benefício é pago integralmente a quem trabalha há pelo menos um ano na mesma empresa. Quem trabalhou menos tempo receberá proporcionalmente.



Segundo o cálculo, a cada mês em que trabalha pelo menos 15 dias, o empregado tem direito a um doze avos (1/12) do salário total de dezembro.

Dessa forma, o cálculo do décimo terceiro considera como um mês inteiro o prazo de 15 dias trabalhados.







A regra que beneficia o trabalhador o prejudica no caso de excesso de faltas sem justificativa. O mês inteiro será descontado do décimo terceiro se o empregado deixar de trabalhar mais de 15 dias no mês e não justificar a ausência.



Impostos que incidem no 13° salário



Sobre o décimo terceiro, incide tributação de Imposto de Renda, INSS e, no caso do patrão, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



No entanto, os tributos só são cobrados no pagamento da segunda parcela.



A primeira metade do salário é paga integralmente, sem descontos. A tributação do décimo terceiro é informada num campo especial na declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física.

