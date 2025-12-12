Reprodução Pix

Clientes do Banco Bradesco relatam dificuldades para acessar o aplicativo e realizar operações via Pix nesta sexta-feira (12), segundo registros na plataforma Downdetector. Usuários afirmaram que, ao tentar abrir o app, encontravam mensagens de erro e impedimentos para consultar saldos, pagar boletos ou efetuar transferências instantâneas.

O pico de reclamações foi identificado nas primeiras horas da manhã e chegou a ganhar grande repercussão no X (antigo Twitter) e em outros canais, onde clientes compartilharam capturas de tela e relatos sobre a falha. Sites de notíciase veículos regionais também passaram a divulgar a situação à medida que os relatos cresciam.

Wikimedia Commons Bradesco





Em nota enviada a veículos na manhã de hoje, o Bradesco reconheceu a instabilidade em seus canais digitais, incluindo aplicativos para pessoas físicas e jurídicas e afirmou que equipes técnicas já atuavam para restabelecer os serviços “o mais rápido possível”.

Questionado sobre o alcance da falha, o Banco Central declarou que não houve impacto nos sistemas centrais da autarquia, mas que a rede do Sistema Financeiro Nacional apresentou problemas que refletem em operações interbancárias.

Agência Brasil PIX





Fontes indicam que a questão aparenta ser de conectividade entre participantes do SFN, e não uma indisponibilidade direta do sistema Pix administrado pelo BC.

Especialistas em infraestrutura e segurança financeira consultados ressaltam que, quando há falhas na rede interbancária, o efeito mais visível para o usuário final costuma ser a impossibilidade de concluir pagamentos instantâneos, mesmo que o sistema central do Pix esteja operacional, porque a troca de mensagens entre instituições fica prejudicada.

Em casos semelhantes no passado, a normalização costuma ocorrer após restauração das rotas ou correção de falhas em provedores de rede/clearing. (análise baseada em histórico de incidentes de infraestrutura financeira).

Em nota ao Portal iG, o Bradesco informou que equipes técnicas estão tentando solucionar os problemas.





O que fazer se você foi afetado pela instabilidade do PIX

Tentar utilizar canais alternativos (caixas eletrônicos, internet banking pelo navegador, ou atendimento presencial caso seja urgente).

Evitar compartilhar dados sensíveis em redes sociais; documentos de autenticação devem ser enviados apenas pelos canais oficiais do banco.

Guardar comprovantes de tentativas de pagamento caso precise contestar débitos ou comunicar o banco.

Nota do Bradesco na íntegra:

"O Bradesco informa que os aplicativos para Pessoa Física e Pessoa Jurídica apresentam momentos de intermitência. As equipes técnicas já estão atuando para a regularização no menor prazo possível. A instabilidade está relacionada a um problema no ambiente de infraestrutura interno do banco."