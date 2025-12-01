Bruno Peres/Agência Brasil Os pagamentos movimentaram mais de R$ 100 bilhões

Na última sexta-feira (28), dia da Black Friday, o PIX bateu recorde e registrou 297,4 milhões de transações, segundo dados divulgados, nesta segunda-feira (1), pelo Banco Central (BC).



Ainda conforme a instituição, os pagamentos movimentaram cerca de R$ 166,2 bilhões, quantiativo que também representa um recorde. O último registro de uma movimentação como esta foi no dia 5 de setembro, que reuniu 290 milhões de transações.

De acordo com o Banco Central, esse recorde demonstra a "importância do PIX como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional".

5 ano de PIX

Em novembro de 2025, o PIX completou cinco anos de existência. Nesse período, o recurso financeiro alcançou a marca de cerca de 890 milhões de chaves cadastradas.

Inicialmente projetado para transações instantâneas, o PIX expandiu as funcionalidades. Atualmente, é possível agendar pagamento futuros e realizar transações internacionais.

Em agosto de 2025, o Banco Central anunciou realizou alterações no PIX que aperfeiçoaram o mecanismo de segurança, que permite a devolução de recursos para a vítima de fraudes, golpes ou coerção.

A nova funcionalidade passou a valer, em caráter facultativo, no dia 26 de setembro. Contudo, passará a ser obrigatória a partir de 2 de fevereiro de 2026.















