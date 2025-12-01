Reprodução O novo valor deve ser divulgado neste início de dezembro

O reajuste do salário mínimo em 2026 deve ficar abaixo do previsto. A estimativa inicial era de R$1631, mas com a redução do governo federal, a projeção passou para R$1627.

A mudança foi informada pelo Ministério do Planejamento em documentos enviados ao Congresso, que analisará a proposta. Além disso, o governo atualizou as previsões para os anos de 2027 (R$1721), 2028 (R$1819) e 2029 (R$ 1903).

Os números também são menores do que o previsto, inicialmente, no projeto orçamentário. Essa redução está diretamente ligada ao comportamento inflacionário, que é um dos indicativos para a correção do piso salarial.

O anúncio do valor definitivo do salário mínimo será após a divulgação, ainda neste mês de dezembro, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

O que é INPC e como ele impacta no valor do salário mínimo

O INPC é um indicador, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mede a variação dos preços de produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal entre um e cinco salários mínimos.

O indicador é usado para avaliar o custo de vida das famílias mais vulnerávei, como também com medidor dos impactos causados pela inflação na população. Sendo assim, o INPC impacta diretamente no valor do salário mínimo, pois, é usado para corrigir o benefício.



