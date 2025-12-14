Caixa/Reprodução Timemania

Oito jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.

Confira os que vão acontecer nesta semana, assim como os valores.

Timemania

A Timemania acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 2332, será de R$ 67 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (16).

Mega-Sena

A Mega-Sena também acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 2952, será de R$ 52 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (16).

Quina

A Quina também acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 6903, será de R$ 4 milhões. O sorteio acontece nesta segunda-feira (15).

Lotomania

A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor estimado para o próximo sorteio chega a R$ 3,1 milhões no concurso 2862, que será sorteado nesta segunda-feira (15).

Dupla Sena

A Dupla Sena não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a segunda-feira (15) agora é estimado em R$ 3 milhões para o concurso 2899.

Dia de Sorte

A Dia de Sorte também não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor estimado de R$ 1,3 milhões para a próxima premiação, de número 1153, que será realizada nesta terça-feira (16).

Super Sete

A Super Sete não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor estimado de R$ 500 mil para a próxima premiação, de número 785, que será realizada nesta segunda-feira (15).

+ Milionária

A + Milionária não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a quarta-feira (17) é estimado em R$ 13 milhões para o concurso 312.





Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/site oficial da Caixa Econômica Federal.