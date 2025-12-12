A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (12), o sorteio do concurso 6901 da Quina, com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as seis dezenas.
Não houve vencedores e o prêmio acumulou em R$ 3 milhões para o sorteio deste sábado (13).
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 21 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas:
57-78-06-42-45
Prêmio acumulou em R$ 3 milhões
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
41 apostas ganhadoras, R$ 7.988,68
3 acertos
2.753 apostas ganhadoras, R$ 113,30
2 acertos
63.501 apostas ganhadoras, R$ 4,91
Como jogar na Quina
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.
É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.
O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.
Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (12)
Lotofácil - concurso 3561
Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
25-07-16-08-01-15-02-18-10-20-04-06-21-17-05
1 ganhador - Curitibanos (SC)
Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.857.762,61
14 acertos
533 apostas ganhadoras, R$ 1.044,03
13 acertos
6243 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
92770 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
509615 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Lotomania - concurso 2861
Prêmio estimado em R$ 2,3 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
66-22-90-36-29-04-77-17-13-89-46-95-86-50-75-57-81-71-99-32
Prêmio acumulou em R$ 3,1 milhões
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
6 apostas ganhadoras, R$ 32.422,78
18 acertos
65 apostas ganhadoras, R$ 1.870,54
17 acertos
513 apostas ganhadoras, R$ 237,00
16 acertos
2996 apostas ganhadoras, R$ 40,58
15 acertos
12234 apostas ganhadoras, R$ 9,93
0 acertos
Não houve acertador
Dupla sena - concurso 2898
Prêmio estimado em R$ 2,7 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio - 49-30-36-23-17-22
2º sorteio - 22-13-08-33-34-15
Prêmio acumulou em R$ 3 milhões
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
15 apostas ganhadoras R$ 4.589,29
4 acertos
701 apostas ganhadoras R$ 112,23
3 acertos
12.366 apostas ganhadoras R$ 3,18
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
1 aposta ganhadora R$ 75.723,25
5 acertos
46 apostas ganhadoras R$ 1.924,08
4 acertos
1.185 apostas ganhadoras R$ 66,39
3 acertos
14.256 apostas ganhadoras R$ 2,75
Super sete - concurso 784
Prêmio estimado em R$ 400 mil
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 8
Coluna 2 - 0
Coluna 3 - 1
Coluna 4 - 5
Coluna 5 - 3
Coluna 6 - 3
Coluna 7 - 3
Prêmio acumulou em R$ 500 mil
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
34 apostas ganhadoras, R$ 818,92
4 acertos
417 apostas ganhadoras, R$ 66,77
3 acertos
3.543 apostas ganhadoras, R$ 6,00