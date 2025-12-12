Reprodução Quina

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (12), o sorteio do concurso 6901 da Quina, com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Não houve vencedores e o prêmio acumulou em R$ 3 milhões para o sorteio deste sábado (13).

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 21 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:

57-78-06-42-45

Prêmio acumulou em R$ 3 milhões

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

41 apostas ganhadoras, R$ 7.988,68

3 acertos

2.753 apostas ganhadoras, R$ 113,30

2 acertos

63.501 apostas ganhadoras, R$ 4,91

Como jogar na Quina

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.

O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.



Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (12)



Lotofácil - concurso 3561

Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

25-07-16-08-01-15-02-18-10-20-04-06-21-17-05

1 ganhador - Curitibanos (SC)

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.857.762,61

14 acertos

533 apostas ganhadoras, R$ 1.044,03

13 acertos

6243 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

92770 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

509615 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Lotomania - concurso 2861

Prêmio estimado em R$ 2,3 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

66-22-90-36-29-04-77-17-13-89-46-95-86-50-75-57-81-71-99-32

Prêmio acumulou em R$ 3,1 milhões

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

6 apostas ganhadoras, R$ 32.422,78

18 acertos

65 apostas ganhadoras, R$ 1.870,54

17 acertos

513 apostas ganhadoras, R$ 237,00

16 acertos

2996 apostas ganhadoras, R$ 40,58

15 acertos

12234 apostas ganhadoras, R$ 9,93

0 acertos

Não houve acertador

Dupla sena - concurso 2898

Prêmio estimado em R$ 2,7 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio - 49-30-36-23-17-22

2º sorteio - 22-13-08-33-34-15

Prêmio acumulou em R$ 3 milhões

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

15 apostas ganhadoras R$ 4.589,29

4 acertos

701 apostas ganhadoras R$ 112,23

3 acertos

12.366 apostas ganhadoras R$ 3,18

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

1 aposta ganhadora R$ 75.723,25

5 acertos

46 apostas ganhadoras R$ 1.924,08

4 acertos

1.185 apostas ganhadoras R$ 66,39

3 acertos

14.256 apostas ganhadoras R$ 2,75

Super sete - concurso 784

Prêmio estimado em R$ 400 mil

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 8

Coluna 2 - 0

Coluna 3 - 1

Coluna 4 - 5

Coluna 5 - 3

Coluna 6 - 3

Coluna 7 - 3

Prêmio acumulou em R$ 500 mil

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

34 apostas ganhadoras, R$ 818,92

4 acertos

417 apostas ganhadoras, R$ 66,77

3 acertos

3.543 apostas ganhadoras, R$ 6,00