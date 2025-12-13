Com a aproximação das festas de fim de ano, cresce o movimento no comércio e também o número de consumidores em busca de presentes, alimentos e itens para as celebrações e, para evitar transtornos, prejuízos financeiros e garantir uma experiência de compra mais segura, é fundamental adotar alguns cuidados básicos na hora de ir às lojas físicas ou realizar compras pela internet, conforme orientações publicadas pelo Procon-MPMG.
Entre as orientações mais importantes para este período, destacam-se:
- Confira sempre o preço anunciado: o valor exibido na vitrine, etiqueta ou no site deve ser o mesmo cobrado no pagamento. Em caso de divergência, o menor preço deve prevalecer.
- Pesquise e compare preços: d esconfie de promoções muito abaixo da média do mercado, pois podem indicar golpes ou produtos de baixa qualidade.
- Exija informações claras nas compras a prazo: o consumidor tem direito de saber o preço à vista, os juros aplicados, o valor das parcelas e o total final da compra.
- Verifique a segurança dos produtos: e special atenção deve ser dada a brinquedos, eletrodomésticos e itens elétricos. É essencial verificar certificações obrigatórias, como o selo do Inmetro, além da indicação de faixa etária.
- Redobre os cuidados nas compras on-line: a cesse apenas sites oficiais, digitando o endereço corretamente, e evite clicar em links recebidos por mensagens, redes sociais ou e-mails.
- Guarde nota fiscal e comprovantes: e sses documentos são indispensáveis para trocas, devoluções e eventuais reclamações.
- Atenção ao direito de arrependimento nas compras virtuais: c ompras feitas pela internet, telefone ou fora do estabelecimento garantem ao consumidor o direito de desistir em até sete dias, contados a partir da compra ou do recebimento do produto.
- Cuidado com compras por impulso: a valiar a real necessidade do produto ajuda a evitar endividamento e comprometer o orçamento.
Além desses pontos, outros cuidados também devem ser observados. Produtos expostos em mostruários possuem, em regra, a mesma garantia dos itens armazenados em estoque.
As condições para troca devem ser informadas previamente e, fora das compras on-line, a substituição por arrependimento depende da política do estabelecimento.
No caso das ceias de Natal e Ano Novo, os preços de alimentos e encomendas devem ser informados de forma clara e precisa, e os orçamentos precisam conter todas as especificações.
Os alimentos devem estar armazenados corretamente, em boas condições de consumo, com embalagens íntegras, sem v azamentos, ferrugem ou estufamento.
Outra dica importante é o planejamento. Muitas vezes, esperar pelo período após o Natal pode garantir bons descontos, já que o comércio inicia liquidações para baixar os estoques. Assim, o consumidor consegue economizar e comprar com mais tranquilidade.
Como reclamar
Primeiramente, registre sua reclamação diretamente com o fornecedor, por escrito, por carta com aviso de recebimento, e-mail ou aplicativo de mensagens. Junto à reclamação, encaminhe todos os documentos relacionados ao ocorrido e guarde cópia de tudo.
Caso a empresa não responda ou a resposta seja insatisfatória, é possível registrar a reclamação na plataforma consumidor.gov.br.
Se o problema ainda não for resolvido, o consumidor deve procurar o Procon de sua cidade ou o Juizado Especial de sua comarca.