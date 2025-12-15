O recorde do maior jackpot de todos os tempos da Powerball foi de um prêmio no valor de US$ 2.04 bilhão, que saiu para um bilhete da Califórnia, em 2022.

Agora, a Powerball está cada vez mais perto de quebrar esse recorde! E quanto mais alto o jackpot, maiores são as chances de um sortudo acertar os 6 números vencedores. Será que dessa vez o prêmio vai pro bolso de um brasileiro?

Felizmente, a lei dos Estados Unidos permite que qualquer estrangeiro ganhe prêmios de loterias americanas. Por isso, cada vez mais brasileiros são adeptos destas loterias, que garantem prêmios muito maiores do que as loterias nacionais.

A mundialmente famosa loteria Powerball dos Estados Unidos sorteará nesta segunda-feira, 15 de dezembro, um Jackpot de $ 1,1 bilhão de dólares, equivalente a R$ 6 bilhões, o suficiente para transformar vidas de gerações inteiras!

A maneira mais segura, prática e totalmente legal de jogar na Powerball daqui do Brasil é por meio da plataforma TheLotter, o serviço de compra de bilhetes de loteria on-line líder no mundo. Você̂ só precisa dar o primeiro passo, que é jogar. Tudo é possível!

Brasileiros podem participar de sorteio da Powerball por meio da TheLotter





Você escolhe seus números online, 5 números principais e 1 número adicional, como se estivesse comprando um bilhete virtual. É possível pagar com diversos métodos, incluindo Pix.

Depois disso, um representante local da TheLotter compra o bilhete oficial em seu nome nos Estados Unidos. Uma cópia digitalizada do bilhete é enviada para você como comprovante, garantindo sua participação no sorteio oficial.

A.D., aposentada do Panama, conquistou US$30 milhões ao jogar on-line com a TheLotter









Você ganha. E agora? Entenda o que acontece

Se você ganhar, será notificado imediatamente por e-mail e/ou SMS.

Se você ganhou prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Powerball, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada!

Em seus quase 23 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação que fala por si, com mais US$ 130 milhões de dólares pagos para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

Jogue on-line na Powerball na TheLotter, por 6 bilhões de reais, antes do próximo sorteio, nesta segunda-feira, 15 de dezembro. Quem sabe você será o próximo sortudo a se tornar um bilionário com a Powerball!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/