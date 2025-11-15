Reprodução/ Redes sociais (@popmart) Labubu

Labubu, a linha de brinquedos de pelúcias de monstrinhos que mistura uma estranha aparência com fofura, pode estar prestes a ganhar uma adaptação para o cinema, segundo informações do The Hollywood Reporter.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a Sony Pictures adquiriu os direitos cinematográficos da marca chinesa com a intenção de produzir um filme, e caso a recepção for positiva, desenvolver uma possível franquia.

O projeto ainda está em estágio inicial e o acordo foi fechado nesta semana. Dessa forma, nenhum produtor ou diretor foi confirmado oficialmente. Também não há definição sobre o formato: a produção pode seguir tanto para o live-action quanto para a animação.

O monstrinho sensação

Criados pelo artista e ilustrador Kasing Lung, os personagens Labubus característicos de dentes afiados, orelhas pontudas e jeito travesso, surgiram inicialmente nas páginas de livros ilustrados inspirados na mitologia nórdica.

O boneco inicialmente produzido pela How2 Work, foi introduzido pela primeira vez em 2015, mas foi apenas em 2019, após a parceria entre Kasing Lung e a Pop Mart — gigante chinesa do mercado de brinquedos colecionáveis — que ele começou a ganhar notoriedade.

A popularidade dos Labubus se deve a dois principais motivos. O primeiro é a estratégia das “caixas surpresa” adotada pela Pop Mart: o comprador só descobre qual boneco adquiriu após abrir a embalagem.

Esse modelo estimula a curiosidade, aumenta a busca pelos produtos e cria uma sensação constante de exclusividade.

Essa estratégia acaba criando um mercado superaquecido. Dessa forma, os colecionadores chegam a pagar valores muito altos para completar séries ou encontrar peças raras, seja online, em vendas relâmpago ou em lojas físicas.

Em algumas edições limitadas, itens já alcançaram preços de seis dígitos em leilões e negociações entre fãs.

O segundo fator é voltado ao marketing que foi turbinado por celebridades como Rihanna, Dua Lipa e Kim Kardashian, mas a maior influência veio do universo K-pop.

Em 2024, a integrante do grupo Blackpink, Lisa, começou a postar fotos com o Labubu para seus milhões de seguidores, impulsionando a febre em plataformas como TikTok e Instagram.