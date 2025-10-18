Reprodução/freepik As moedas mais fortes do mundo são de países do Oriente Médio

Apesar do dólar e do euro serem as moedas mais conhecidas e usadas em transações pelo mundo, nenhuma das duas está entre as cinco mais fortes. Existem moedas que são pouco conhecidas e que se mantêm no topo dos valores entre operações e trocas comerciais.

O valor de uma moeda é definido pela confiança que o mercado tem na economia de um país, atuando como um termômetro de forças econômicas e geopolíticas. No ranking das 10 moedas mais fortes do mundo, as primeiras colocações são ocupadas por economias ancoradas em commodities como o petróleo.

Qual é a moeda mais forte do mundo?

No topo da lista, está o dinar do Kuwait (KWD) que, na cotação de 17 de outubro, valem impressionantes R$ 17,72. O Kuwait é um pequeno país do Oriente Médio entre o Iraque e Arábia Saudita. Graças ao petróleo, ele se é um dos mais ricos da região.

Arquivo pessoal Reinaldo Soares de Camargo é coautor de obras publicadas pelo IPEA e pela Editora da UnB, entre elas Introdução aos Métodos Estatísticos para Economia e Finanças (Editora UnB), referência no uso de métodos quantitativos para análise econômica e financeira.

Em entrevista ao iG, Reinaldo Soares de Camargo, doutor em Economia pela Universidade Católica de Brasília, com formação em Matemática pela PUC Goiás e especialização em Ciência de Dados e Inteligência Artificial aplicada a finanças, explicou que o principal fator para a moeda estar no topo é a economia pequena e hiper-rica do país, ancorada em exportações de petróleo que representam 80% de sua receita.

"Essa dependência do 'ouro negro' atrai bilhões de dólares anuais, convertidos em dinares pelo banco central, fortalecendo a moeda sem necessidade de emissão excessiva" , afirma o especialista.

O país adota uma política fiscal conservadora, com inflação baixa de 2% que garante estabilidade mesmo em cenários voláteis, como aumento de preços dos barris de petróleo.

Além do dinar kuwaitiano, a lista das moedas mais valorizadas tem, em sequência, o dinar do Bahrein (R$ 14,43), rial de Omã (R$ 14,43) e dinar jordaniano (US$ 7,68), que compartilham raízes no Oriente Médio. As quatro moedas são de economias pequenas e estáveis ancoradas em exportações massivas de petróleo ou gás, gerando superávits comerciais recordes e atração de capitais estrangeiros.

Confira o ranking das 10 moedas mais fortes do mundo em 2025

Dinar do Kuwait (KWD) — US$ 3,27 (R$ 17,72) Dinar do Bahrein (BHD) — US$ 2,65 (R$ 14,43) Rial de Omã (OMR) — US$ 2,65 (R$ 14,43) Dinar Jordaniano (JOD) — US$ 1,41 (R$ 7,68) Libra Esterlina (GBP) — US$ 1,35 (R$ 7,35) Franco Suíço (CHF) — US$ 1,26 (R$ 6,68) Dólar das Ilhas Cayman (KYD) — US$ 1,20 (R$ 6,54) Euro (EUR) — USD 1,17 (R$ 6,37) Dólar Americano (USD) — (R$ 5,45) Dólar Canadense (CAD) — US$ 0,72 (R$ 3,92)

Dólar como referência

Valter Campanato/Agência Brasil O dólar é a principal moeda comercial do mundo





Apesar de não ser a moeda mais forte em questões de valores, o dólar americano (USD) é utilizado como referência de base para a cotação de todas as moedas, priorizando cotações nominais elevadas em vez do poder de uso global. Camargo explica que o dólar domina o mercado mundial: ele é usado em 88% das transações internacionais, serve como principal reserva de valor e referência de preços, graças à grande oferta da moeda e à confiança no Banco Central dos Estados Unidos.

"Sua força está na onipresença e estabilidade, não no 'preço por unidade' – uma ironia que destaca como rankings nominais não capturam o domínio real do USD no mundo financeiro" , observa o economista em entrevista ao Portal iG.

Qual a posição do real brasileiro na lista?

A moeda do Brasil vale cerca de US$ 0,18, valor que o colocaria entre a 24ª e a 30º posição no ranking global por valor nominal frente ao dólar, segundo Reinaldo Camargo. Para ele, a posição evidencia os desafios estruturais da economia brasileira, como inflação persistente, juros elevados e instabilidade fiscal.

Na comparação com outros países da região, o real brasileiro (BRL) se destaca por valer cerca de 260 pesos argentinos. Ainda assim, está longe das moedas mais fortes do mundo, como o dinar do Kuwait, o rial de Omã e o dinar do Bahrein, que ocupam o topo do ranking global.

"Em resumo, uma moeda forte é reflexo de uma economia sólida, estável e previsível" , finaliza o especialista.