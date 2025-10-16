Reprodução Hélio Azevedo participou do maior evento de IA do Brasil

O excesso de informação e a necessidade de filtrar dados foram os principais temas da palestra de Helio Azevedo, sócio da Futurum TGP, CEO da Insider Training e mentor do G4 Educação, nesta quinta-feira (16), durante o AI Bank Summit 2025.

O especialista abordou as transformações provocadas pela tecnologia e os novos papéis da inteligência humana em um ambiente marcado pela abundância de conteúdo digital.

“Noventa por cento de toda a informação existente foi gerada nos últimos 18 meses. Quatrocentas horas de vídeo são carregadas por minuto no YouTube. Quanto disso é lixo? Isso é muito importante para entender que a inteligência mudou de lugar” , afirmou.

Para Azevedo, compreender o que deve ser descartado com rapidez tornou-se essencial para lidar com o volume crescente de dados.





Mudança no comportamento humano

O palestrante usou um exemplo simbólico para ilustrar o comportamento contemporâneo diante da informação.

“Essa é uma foto da Hillary Clinton como candidata. Todos estão de costas para ela e tirando fotos. Não estamos mais na época de viver a experiência. Estamos na época de comprovar que estamos passando pela experiência” , explicou.

Azevedo também discutiu mudanças nas dinâmicas de vendas e atendimento ao cliente. Segundo ele, o bom vendedor deve compreender pessoas antes de dominar produtos.

“Vendedor bom entende de gente, não de produto. Isso é muito importante para trabalhar com vendas” , disse, ao destacar que a atividade comercial envolve toda.

AI Bank Summit 2025

Divulgação AI Bank Summit 2025 segue hoje





O AI Bank Summit, organizado pela 4U EdTech e pelo Cursos Edgar Abreu, é considerado o maior evento mundial dedicado à aplicação da IA no mercado financeiro.

As transmissões, que têm a cobertura do Portal iG, ocorrem diariamente a partir das 19h, e as inscrições oferecem opções de acesso básico, pacotes VIP e programas de formação com MBA

A programação segue até sexta (17), com debates sobre educação financeira, ética, inovação e regulação no setor financeiro.

Segundo o organizador Edgar Abreu, o objetivo é preparar o mercado para uma nova estrutura impulsionada pela Inteligência Artificial.

“A IA não é apenas uma ferramenta de produtividade, é um novo paradigma para bancos, fintechs e investidores” , afirmou.