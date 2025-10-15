Reprodução Ricardo Amorim falou sobre IA

O economista Ricardo Amorim, colunista e ex-apresentador do programa Manhattan Connection na GloboNews, afirmou nesta quarta-feira (15) que a inteligência artificial será indispensável no mercado de trabalho.

Em palestra sobre o tema, Amorim comparou a adoção da IA à chegada da energia elétrica, destacando a mudança estrutural que a tecnologia provocará nas profissões.

“Minha avó teria 105 anos se viva estivesse. Ela me contou que vivia em sua cidade sem energia elétrica. Feche os olhos e tente se imaginar sem energia elétrica. Conseguiu? Eu não. É assim que vamos passar a sentir sobre a inteligência artificial” , disse.

Para ele, quem ignorar a tecnologia corre o risco de perder competitividade: “Uma pessoa que compete no mercado de trabalho sem saber usar a IA contra quem sabe é como tentar vencer uma corrida a pé contra uma pessoa de carro”.

Amorim apresentou dados que indicam aumento de eficiência com o uso da IA.

O suporte ao cliente, por exemplo, registrou redução do custo por interação de 2,58 para 0,13 e diminuição do tempo de resposta de 45 minutos para 1 minuto, além de aumento da satisfação dos clientes de 55 para 69 pontos, quando comparado ao atendimento exclusivamente humano.

No desempenho das tarefas, profissionais que utilizam inteligência artificial apresentaram melhoria em todos os indicadores: 1,12 vez mais tarefas realizadas, 1,25 vez maior velocidade na execução e 1,4 vez mais qualidade no resultado final.





Em atividades específicas, a IA reduziu significativamente o tempo de execução: aprendizagem ativa caiu de 70 para 26 minutos, gerenciamento do tempo de 77 para 29 minutos, e tomada de decisões de 79 para 28 minutos.

Outras funções, como análise operacional, gestão de recursos humanos, matemática, programação e design tecnológico, também apresentaram redução expressiva de tempo, conforme dados apresentados pelo economista.

Amorim reforçou que a inteligência artificial é uma ferramenta que depende do uso humano para gerar resultados.

“A inteligência artificial é apenas uma ferramenta. Ela só funciona se os seres humanos usarem e derem comando” , afirmou.

Segundo ele, a capacidade de inserir corretamente instruções e prompts é determinante para o aproveitamento da tecnologia, tornando o domínio da IA um critério de competitividade profissional.

Durante a apresentação, Amorim destacou que mudanças profundas ocorrerão no mercado de trabalho, semelhantes às provocadas pela introdução da energia elétrica no passado.

Profissionais e empresas que integrarem a inteligência artificial em suas atividades terão desempenho superior em produtividade, qualidade e satisfação de clientes.

AI Bank Summit 2025

Reprodução AI Bank Summit segue hoje





O AI Bank Summit, organizado pela 4U EdTech e pelo Cursos Edgar Abreu, é considerado o maior evento mundial dedicado à aplicação da IA no mercado financeiro.

As transmissões, que têm a cobertura do Portal iG, ocorrem diariamente a partir das 19h, e as inscrições oferecem opções de acesso básico, pacotes VIP e programas de formação com MBA

A programação segue até sexta (17), com debates sobre educação financeira, ética, inovação e regulação no setor financeiro.

Segundo o organizador Edgar Abreu, o objetivo é preparar o mercado para uma nova estrutura impulsionada pela Inteligência Artificial.

“A IA não é apenas uma ferramenta de produtividade, é um novo paradigma para bancos, fintechs e investidores” , afirmou.