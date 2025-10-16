Reprodução AI Bank Summit segue hoje

O AI Bank Summit 2025, considerado o maior evento global dedicado à aplicação da Inteligência Artificial no setor financeiro, segue nesta quinta-feira (16) com debates sobre ética, inovação e carreira.

A programação envolve especialistas em governança e cultura digital, que discutem os impactos da tecnologia nas estruturas organizacionais e nos modelos de negócios do sistema financeiro.

Realizado de forma totalmente online desde a última segunda-feira (13), o evento reúne até sexta-feira (17) nomes nacionais e internacionais para analisar as transformações tecnológicas que influenciam bancos, fintechs e investidores.

Na abertura, o historiador Yuval Noah Harari tratou dos efeitos da IA sobre o trabalho e as decisões financeiras, destacando a necessidade de equilibrar eficiência e responsabilidade humana.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, também participou do primeiro dia com uma palestra sobre ética e regulação no uso de algoritmos em instituições financeiras.

A terça-feira (14) foi dedicada à segurança e à aplicação prática da IA em grandes corporações, com painéis sobre prevenção a fraudes, privacidade de dados, compliance automatizado e gestão de riscos digitais.

Entre os convidados, estiveram Danilo McGarry, especialista em transformação digital, e Paul Dongha, chefe de estratégia de IA do NatWest Group, que abordou mecanismos de confiança e transparência em sistemas inteligentes.

Na quarta-feira (15), o foco esteve em educação financeira e comércio digital apoiados por Inteligência Artificial.

As discussões exploraram o papel dos algoritmos na redefinição do consumo, na oferta de crédito e na interação entre empresas e clientes.

O encerramento do AI Bank Summit ocorre nesta sexta-feira (17), com painéis sobre regulação e o futuro do Open Finance. As discussões devem incluir temas como propriedade de dados e responsabilidade das instituições financeiras na era da IA.

Evento

Reprodução O foco do AI Bank Summit será a segurança e aplicação prática da IA nas grandes corporações





De acordo com o idealizador do evento, Edgar Abreu, fundador do Cursos Edgar Abreu, o objetivo é preparar o setor financeiro para mudanças estruturais impulsionadas pela tecnologia.

O Summit oferece três modalidades de ingresso: Básico, com acesso às transmissões ao vivo; VIP, com certificado e materiais complementares; e VIP + MBA, que inclui o programa de formação MBA AI BankPro, previsto para começar em novembro. As transmissões ocorrem diariamente a partir das 19h.