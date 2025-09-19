Reprodução/Instagram Moeda rara vira febre no Reino Unido

Uma moeda de £1 lançada no Reino Unido em 2025, conhecida como “moeda da Abelha”, já é considerada rara e pode alcançar valores elevados entre colecionadores.

Segundo o site Change Checker, a peça deve se tornar ainda mais procurada do que a edição do Salmão e a de 50 pence de Kew Gardens, até hoje uma das mais raras do país.

A Royal Mint informou que 30,8 milhões de moedas de £1 começaram a circular recentemente, mas apenas uma pequena parte corresponde à versão da Abelha. Em 2024, por exemplo, cerca de 2,9 milhões de exemplares dessa moeda entraram em circulação, número considerado baixo.

Além da tiragem reduzida, o interesse dos colecionadores é impulsionado pelo fato de ser a primeira moeda de £1 com a imagem do rei Charles III.

Para identificar o modelo, é preciso observar o ano gravado no anverso, o microdesenho da abelha no reverso e comparar com outras tiragens já registradas.

A expectativa é que, devido à escassez, a moeda possa alcançar preços muito acima de seu valor nominal em negociações entre colecionadores.