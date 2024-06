Reprodução/Lojas Americanas Miguel Gutierrez é ex-CEO da Lojas Americanas

Após ser preso nessa sexta-feira (28), Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas, foi solto neste sábado (29) em Madri, na Espanha. Ele havia sido detido após operação deflagrada pela Polícia Federal nesta semana contra as fraudes contábeis da empresa, que chegaram a R$ 25 bilhões.

A defesa de Gutierrez disse que ele "se encontra em sua residência em Madri, na Espanha, no mesmo endereço comunicado desde 2023 às autoridades espanholas". Segundo os advogados, o executivo vai se defender do que chama de "alegações originadas por delações mentirosas".

Segundo a TV Globo , investigadores brasileiros que acompanham o caso na Espanha informaram que o empresário passou por uma audiência de custódia às 10h deste sábado do horário local (5h no horário de Brasília).

Após deixar a prisão, porém, Gutierrez deverá cumprir algumas obrigações com a Justiça da Espanha:

Comparecer em juízo a cada duas semanas;

Entregar o passaporte às autoridades;

Se comprometer a não deixar a Espanha.

A operação



O ex-CEO das Lojas Americanas Miguel Gutierrez foi preso nesta sexta-feira (28) em Madri, na Espanha. Ele foi alvo de prisão preventiva da Polícia Federal em Operação Disclosure, deflagrada no dia anterior contra as fraudes contábeis na empresa que chegaram a R$ 25 bilhões.

Além do ex-chefe da empresa, a ex-executiva Anna Siacali também teve mandado de prisão preventiva emitido. Antes da prisão de Gutierrez, os dois eram considerados foragidos, visto que ambos não se apresentaram à PF e não se encontram no Brasil. Eles foram incluídos na lista Difusão Vermelha da Interpol, que serve para divulgar ordens de prisão de indivíduos no exterior.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp