as investigações, a empresa fraudou R$ 25 bilhões

A Polícia Federal cumpre dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão contra ex-diretores e pessoas ligadas a Americanas nesta quinta-feira (27). Entre os alvos está o ex-CEO Miguel Gutierrez. Segundo as investigações, a empresa fraudou R$ 25 bilhões.

Outros investigados são: Anna Christina Soteto, Anna Saicali, Carlos Eduardo Padilha, Fabien Picavet, Fabio Abrate, Jean Pierre Ferreira, João Guerra Duarte Neto, José Timotheo de Barros, Luiz Augusto Henriques, Marcio Cruz Meirelles, Maria Chirstina Do Nascimento, Murilo dos Santos Correa e Raoni Lapagesse Franco.

De acordo com a PF, os ex-diretores investigados seriam responsáveis pela maior fraude da história do mercado financeiro do Brasil, estipulada em R$ 25,3 bilhões pela própria empresa.

A Operação Disclosure, deflagrada nesta quinta e expedida pela 10ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, visa esclarecer a participação desses executivos nas fraudes contábeis. A ação foi apoiada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Justiça Federal do Rio ainda autorizou o sequestro de bens e valores dos alvos da operação.

Os ex-diretores investigados são suspeitos de terem praticado a antecipação do pagamento a fornecedores com montantes obtidos via empréstimos bancários.

Há fraudes “envolvendo contratos de verba d e propaganda cooperada (VCP)”, segundo a PF.

Entre os crimes apurados na investigação estão: Manipulação de Mercado, Uso de Informação Privilegiada, Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro.

Caso sejam condenados, as penas aos ex-executivos da Americanas podem chegar a 26 anos de reclusão.

