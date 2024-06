A Polícia Federal começou nesta quinta-feira (27/6) a Operação Disclosure, para prender Miguel Gutierrez, ex-CEO das Lojas Americanas, e Anna Christina Ramos Saicali, ex-diretora. Eles são acusados por uma fraude que causou um rombo de R$ 25 bilhões na empresa. Reprodução: Flipar

Já se sabe que Miguel e Anna Christina estão no exterior. Por isso, os dois foragidos são procurados pela Interpol, a Polícia Internacional. Seus nomes estão sendo incluídos na Difusão Vermelha da entidade, ou seja, a lista dos mais procurados do mundo. Reprodução: Flipar

O rombo nas Lojas Americanas causou assombro na época em que foi divulgado, no começo de 2023. A empresa teve que mudar seu quadro de executivos em busca de uma solução. Reprodução: Flipar

O plano de recuperação das Americanas para sair do atoleiro passou a ser conduzido pelo economista Leonardo Coelho, uma das referências em gestão de crise. Depois de trabalhar por 13 anos na subsidiária brasileira da Siemens, ele se tornou especialista em salvar empresas ao atuar no escritório de reestruturações Alvarez e Marsal. Reprodução: Flipar

Os sócios proprietários das Lojas Americanas - Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira - injetaram do próprio bolso R$ 3,5 bilhões para garantir pagamentos num momento em que as vendas no site caíram mais de 80% e as linhas de crédito foram interrompidas por falta de confiança na reestruturação da companhia. Reprodução: Flipar

As Americanas quitaram as dívidas com credores trabalhistas e com pequenos e microempreendedores. Essa primeira etapa de pagamentos totalizou R$ 4 bilhões. “O início da fase de pagamentos destrava a reestruturação financeira, com a retomada de prazo junto aos fornecedores”, afirmou a Americanas numa nota à imprensa na época. Reprodução: Flipar

Em fevereiro de 2024, a Justiça do RJ aceitou proposta de empréstimo à Americanas feita pelo trio de donos - Lemann, Telles e Sicupira - para garantir um capital de giro à empresa. A empresa anunciou, na época, que 130 das 1.700 lojas no Brasil foram fechadas e 800 vagas extintas ­— entre demissões ou não reposição de funcionários que pediram para sair da empresa. A companhia mantém 35 mil funcionários. Reprodução: Flipar

Na Páscoa de 2024, as Americanas divulgaram que a dívida havia caído de espantosos R$ 43 bilhões para R$ 1,8 bilhão. Ainda muito alta, mas indicando uma recuperação com a nova gestão. A empresa festejou um faturamento de 1 bilhão de reais na Páscoa, mostrando que os esforços para manter a clientela têm sido produtivos. Reprodução: Flipar

As investigações começaram logo depois da divulgação do rombo. Segundo a Polícia Federal a fraude maquiou os resultados financeiros da empresa para indicar um falso aumento de caixa e alavancar as ações das Americanas na Bolsa de Valores. Os executivos ganhavam bônus milionários por desempenho e obtiam lucros na venda de ações infladas. Reprodução: Flipar

Os responsáveis vão responder por manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Em caso de condenação, eles podem pegar até 26 anos de cadeia. Reprodução: Flipar

A força-tarefa montada para investigar a fundo o esquema do golpe teve, além da Polícia Federal, procuradores do Ministério Público Federal e representantes da Comissão de Valores Mobiliários. A administração do Grupo Americanas também contribuiu passando todas as informações disponíveis sobre a situação da empresa. A atual gestão busca o ressarcimento pelos danos e prejuízos. Reprodução: Flipar

O plano de recuperação das Americanas tem quatro fases: estancar a crise Reprodução: Flipar

A fraude nas Americanas foi denunciada pelo ex-executivo da empresa Sérgio Rial em janeiro de 2023. Na ocasião, ele informou que o rombo seria de R$ 20 bilhões e tinha sido descoberto porque o valor referente à contabilidade dos nove primeiros meses de 2022 e de anos anteriores não havia sido registrado de forma correta na corporação. O rombo foi encontrado no setor de fornecedores da empresa. Reprodução: Flipar

A notícia causou espanto, pois a empresa era uma das maiores do país. Em 2015, as Americanas ocupavam a quarta posição no ranking do IBEVAR - Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo Reprodução: Flipar

A surpresa foi tão grande que logo surgiram memes indagando como ninguém percebeu antes um rombo daquele tamanho? Depois, divulgou-se que, na verdade, o rombo era ainda maior. Dívida de mais de R$ 40 bi. Reprodução: Flipar

O impacto foi tão negativo que, na ocasião, a Globo se apressou para substituir as Americanas pelo Mercado Livre como patrocinador do Big Brother Brasil. Reprodução: Flipar

No dia 17/5/2023 foi instalada a CPI das Lojas Americanas na Câmara dos Deputados, em Brasília. Mas isso causou mais confusão do que efetividade nas investigações. Em setembro, a comissão anunciou que concluiu a apuração e que não tinha provas contra eventuais culpados pela fraude. E a polícia prosseguiu com seu trabalho. Reprodução: Flipar

Na época da divulgação da crise, muitas pessoas ficaram com medo de fazer compras nas Americanas e não receber os produtos. O receio era, principalmente, com negócios pela internet. Mas o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor informou que não havia necessidade de evitar as compras. E que a empresa estava comprometida a fazer as entregas nos prazos corretos. Reprodução: Flipar

As ações das Americanas despencaram por causa da crise. E a empresa entrou com o processo de recuperação judicial, que incluiu, em maio de 2023, o anúncio da venda da Hortifruti Natural da Terra. Reprodução: Flipar

A empresa Americanas S.A. (anteriormente Lojas Americanas S.A. e B2W Digital S.A.) foi fundada em 1929 em Niterói (RJ) pelo austríaco Max Landesmann e os americanos John Lee, Glen Matson, James Marshall e Batson Borger. Reprodução: Flipar

A empresa cresceu de forma impressionante e, na época da fraude, tinha mais de 3.800 estabelecimentos físicos de venda em todo o Brasil, além de quatro e-commerce. O modelo tradicional de Lojas Americanas ocupa uma área média de vendas de 1.500 m² e catálogo de 60 mil itens. Reprodução: Flipar

A empresa também se adaptou ao mercado com lojas de outros tipos. As Americanas Express, por exemplo, passaram a ser compactas, com média de 400 metros quadrados de área de vendas e catálogo de 15 mil itens. Reprodução: Flipar

A empresa também criou a Americanas Local, sistema inaugurado em 2016, num formato de loja de conveniência, com tamanho reduzido e produtos alimentícios selecionados. Reprodução: Flipar