Agência Brasil Boletim Focus: projeção do mercado para o PIB sobe

O Banco Central (BC) divulgou o Boletim Focus nesta terça-feira (2), e aumentou a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB). O levantamento consultou mais de 100 instituições financeiras.

Os analistas consultados aumentaram sua projeção para o crescimento do PIB deste ano, elevando de 1,85% para 1,89%. Esta é a sétima alta consecutiva no indicador. O PIB representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.

O Brasil fechou 2023 com crescimento acumulado de R$ 10,9 trilhões, ou 2,9%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O valor é três vezes maior que o previsto no início do ano passado.

Inflação

O boletim manteve suas projeções estáveis para a inflação de 2024, estimando em 3,75%. Esta previsão segue abaixo do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A meta central de inflação para o ano é de 3%, com margem de oscilação entre 1,5% e 4,5%, conforme critérios formais de cumprimento.

As projeções para 2025 tem a expectativa mantida em 3,51% na última semana. Para o próximo ano, a meta de inflação é de 3%, com os mesmos limites de oscilação para seu cumprimento.

Selic

Os analistas consultados pelo BC mantiveram suas projeções para a taxa básica de juros (Selic) tanto para o final deste ano quanto para 2025. No momento, a taxa Selic está fixada em 10,75% ao ano, após seis reduções consecutivas.

Para o encerramento de 2024, a estimativa do mercado para o juro básico permaneceu estável em 9% ao ano. Já para o término de 2025, os analistas financeiros mantiveram a projeção inalterada em 8,5% ao ano.

A Selic exerce um impacto direto tanto na economia quanto na população, influenciando o consumo, o crédito e os investimentos de forma direta e indireta. O indicador também é usado para corrigir parte da dívida pública.

