Agência Brasil Governo federal prorroga o Desenrola Brasil até maio

O governo federal prorroga até 20 de maio o Programa Desenrola Brasil . A medida vale para a Faixa 1, reservada para pessoas com renda de até dois salários mínimos , com dívidas de até R$ 20 mil ou inscritas no Cadastro Único para Programa Sociais (CadÚnico).

A Medida Provisória foi divulgada na quinta-feira (28) no Diário Oficial da União, sendo a segunda prorrogação do programa.

Conforme o governo, o aumento expressivo na procura justificou a prorrogação do programa. Além disso, desde o início do mês, os débitos também passaram a ser passíveis de renegociação nas agências dos Correios.

Segundo dados do Ministério da Fazenda, o programa beneficiou cerca de 14 milhões de pessoas, resultando na renegociação de dívidas no valor total de R$ 50 bilhões, abrangendo as Faixas 1 e 2. Os descontos médios na plataforma do programa atingem 83%. As opções de pagamento incluem modalidades à vista ou parceladas, sem exigência de entrada, com prazos de até 60 meses para quitação.

Durante o período de vigência entre julho e dezembro do ano anterior, a Faixa 2 permitiu a renegociação de dívidas de qualquer montante com bancos e outras instituições financeiras para aqueles com renda mensal de até R$ 20 mil.

Além disso, as instituições realizaram a desnegativação de pessoas com dívidas de até R$ 100. Segundo o balanço da Febraban , cerca de 5 milhões de dívidas foram desnegativadas nesse processo. Essas pessoas não deixaram de ter suas dívidas, mas seus nomes foram limpos, e a quitação da dívida foi facilitada.

