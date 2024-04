Cassio Gusson Santander

O Banco Santander, em parceria com a Biasi Leilões, está organizando um amplo leilão de imóveis que ocorrerá no dia 15 de abril, a partir das 15 horas. Este evento oferecerá aos interessados uma variedade de imóveis incluindo casas, apartamentos, lotes e propriedades comerciais em diversas regiões do Brasil. O leilão será realizado de forma online, no site oficial da Biasi Leilões, e será conduzido por Eduardo Consentino.

Com um total de 219 imóveis disponíveis, o leilão abrange uma ampla gama de opções para os compradores, atendendo às diversas necessidades e preferências. As propriedades estão localizadas nos estados de Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

O Banco Santander oferece a possibilidade de pagamento com lance à vista (em parcela única) sem desconto ou por meio do financiamento imobiliário em até 420 meses, com sinal mínimo de 20% do valor da compra, somente para imóveis acima de R$ 90.000,00, apenas para lotes comerciais e residenciais. Para terrenos, o pagamento só poderá ser feito à vista.

Entre os destaques do leilão, está um lote padrão localizado em Pérola, no estado do Paraná, com área total de 501,20m², e lance inicial de R$ 57.024,00. Além desse, uma casa em condomínio situada em Goiânia, Goiás, com área total de 609,91m², está disponível com lance inicial de R$ 2.185.000,00, sendo o imóvel com o maior lance inicial do leilão.

Os interessados em participar do leilão devem fazer um cadastro prévio no site da Biasi Leilões para dar seus lances. Mais informações sobre o leilão, incluindo a lista completa de imóveis disponíveis e o edital, podem ser encontradas no site oficial da Biasi Leilões: www.biasileiloes.com.br .

SERVIÇO:

Leilões de imóveis residenciais e comerciais – Banco Santander

Data e hora: 15/04/2024 a partir de 15h00

Quantidade de imóveis: 219

Regiões: BA, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e SP

Lances: entre R$ 57.024,00 e R$ 2.185.000,00

Local: Online, site oficial da Biasi Leilões

Condições de pagamento: À vista em parcela única, ou via financiamento imobiliário pelo Santander (com sinal mínimo de 20% do valor da compra)

Página do leilão: https://www.biasileiloes.com. br/leilao/3540/leilao-de- imoveis?pagina=1