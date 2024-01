Planejar as compras evita gastos desnecessários (Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock) 4 dicas práticas para economizar no supermercado

O mês de dezembro registrou um aumento de 1,20% no Índice de Preços dos Supermercados (IPS), conforme apurado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) em colaboração com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O resultado foi influenciado pelo aumento de 1,50% no setor de alimentos. No acumulado do ano, a inflação foi de 1,02% - apesar da taxa ter superado projeção inicial, de 0,85% para o ano, esse é o menor índice anual desde 2017.

No segmento de alimentos, os produtos in natura lideraram as altas inflacionárias no mês, registrando um aumento de 6,33%. Em seguida, destacam-se as bebidas não alcoólicas, com uma elevação de 1,52%, seguidas por produtos semielaborados (0,89%), industrializados (0,80%) e bebidas alcoólicas (0,74%).

Por outro lado, observou-se uma deflação mensal nos artigos de limpeza, com uma queda de 0,44%, e nos artigos de higiene e beleza, que apresentaram uma diminuição de 0,21%.

Para este ano, a entidade antecipa uma aceleração da inflação nos supermercados, prevendo que encerre o período atingindo 4,5%. A projeção da associação leva em conta os fatores oriundos do cenário externo, bem como as influências das alterações climáticas sobre o comportamento dos preços.

Histórico

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro foi de 0,56% e ficou 0,28 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de novembro (0,28%). Em dezembro de 2022, a variação havia sido de 0,62%. O IPCA fechou o ano com alta acumulada de 4,62%. Esta é a primeira vez desde 2020 que o índice fica dentro da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em dezembro. A maior variação (1,11%) e o maior impacto (0,23 p.p.) vieram do grupo Alimentação e bebidas, que acelerou em relação a novembro (0,63%).