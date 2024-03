Agência Brasil Governo vai anunciar medida para estimular crédito imobiliário

Nesta quarta-feira (27) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou planos do governo para reviver o setor de crédito imobiliário no Brasil.

O ministro anunciou que um pacote de medidas está sendo preparado com o intuito de desbloquear o fluxo de crédito oferecido pelos bancos. Haddad afirmou que essas medidas serão detalhadas no início de abril.

Durante uma entrevista à rádio Itatiaia, Haddad destacou a importância de impulsionar esse mercado , observando que ele está mais avançado em outras nações.

"Nós vamos tomar medidas a semana que vem que vão destravar esse mercado imobiliário. Nós vamos criar um mercado secundário de títulos imobiliários muito robusto para fazer com que o crédito imobiliário rode no Brasil e possa ser multiplicado por muitas vezes. Chega a ser dez vezes mais o crédito imobiliário em alguns países do que é no Brasil. Então imagina você o potencial de crescimento da economia brasileira a partir da construção civil", disse o ministro.

Uma das propostas em consideração é autorizar os bancos a transferir para terceiros os contratos de financiamento presentes em suas carteiras, os quais são denominados "recebíveis". Essa medida possibilitaria aos bancos liberar espaço em seus balanços, permitindo assim a oferta de novos financiamentos imobiliários.

“Nós vamos fazer isso e isso vai alavancar muito a construção civil no Brasil", declarou.



