Divulgação Caixa

A Caixa Econômica Federal promove um novo leilão de imóveis em todo o Brasil oferecendo uma variedade de oportunidades para investidores e compradores. Com um total de 285 imóveis disponíveis, este leilão apresenta ofertas significativas em relação aos valores de mercado, com descontos que chegam a 75%.

O leilão será realizado em duas etapas, oferecendo descontos progressivos em cada fase. Na primeira, marcada para o dia 06 de março de 2024, os participantes poderão desfrutar de descontos de 40% em relação à avaliação de mercado. Já no segundo leilão, agendado para o dia 15 de março de 2024, os descontos aumentam para 75% em relação ao valor do primeiro leilão.

Os compradores interessados podem utilizar o FGTS e financiamento para aquisição dos imóveis disponíveis. No entanto, é recomendado que os interessados verifiquem as condições de pagamento específicas de cada lote antes de participar do leilão.

Tipos e Quantidades de Imóveis Disponíveis:

Apartamentos: 175

Casas: 95

Imóveis Comerciais: 2

Terrenos: 13

Distribuição por Estado: AL (2) - BA (3) - CE (7) - ES (6) - GO (36) - MG (39) - MS (3) - MT (7) - PA (8) - PB (14) - PE (16) - PI (7) - PR (15) - RJ (19) - RN (7) - RO (2) - RS (25) - SC (12) - SE (3) - SP (52) - TO (2).

“Este leilão representa uma oportunidade única para investidores e compradores interessados em adquirir imóveis com descontos significativos em todo o Brasil", afirma Joabe Balbino da Silva, leiloeiro da Globo Leilões, responsável pelo certame.

Para mais informações sobre os lotes disponíveis e as condições de pagamento, os interessados podem acessar o site oficial da Caixa Econômica Federal ou acessar o site da Globo Leilões: https://globoleiloes.com.br .

Informações sobre o Leilão: