José Cruz/Agência Brasil Ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), e ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT)

Os ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciaram um bloqueio de R$ 2,9 bilhões no Orçamento da União para 2024. O número foi divulgado nesta sexta-feira (22), no primeiro Relatório de Receitas e Despesas Primárias do ano, divulgado a cada dois meses.

O bloqueio será feito nos gastos discricionários (não obrigatórios), aqueles livres para que os ministérios possam gastar e que envolvem também investimentos. A medida é considerada importante para o governo, que mantém a meta de déficit zero até o final do ano.



O relatório indica que o primeiro bimestre do ano registrou um déficit de R$ 9,3 bilhões (cerca de -0,1% do PIB). O detalhamento de quais ministérios serão atingidos pelo bloqueio deve ser divulgado até o fim deste mês.

A expectativa da equipe econômica do governo Lula (PT) é que, com o bloqueio, se consolide um cenário mais benigno para as contas públicas.

Como funciona o bloqueio

O governo mantém um limite de despesas, que é distribuído entre gastos obrigatórios (benefícios previdenciários, salários do funcionalismo, pisos de Saúde e Educação) e discricionários (investimentos e custeio de atividades administrativas) – o bloqueio anunciado pelo governo nesta sexta é feito nos gastos discricionários.

Quando a projeção de uma despesa obrigatória sobe, o governo precisa fazer um bloqueio nas discricionárias para garantir que haverá espaço suficiente dentro do Orçamento para honrar todas as obrigações. Neste caso, evitar que o limite do arcabouço fiscal seja ultrapassado e garantir que a meta de déficit zero estipulada pelo governo seja cumprida.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp