1. O que é o arcabouço fiscal?

O arcabouço fiscal é a nova regra fiscal da economia brasileira, que chega para substituir o atual teto de gastos. O que uma regra fiscal faz é garantir que haja limites para as despesas da União. Com a mudança do teto de gastos para o arcabouço fiscal, os gastos do governo federal passam a ter aumento real (acima da inflação) anualmente, mas sempre limitado ao crescimento da receita.