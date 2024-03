Valter Campanato/Agência Brasil Aprovação de Haddad pelo mercado sobe 7 pontos e chega a 50%

De acordo com pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (20), a avaliação positiva do mercado financeiro sobre o trabalho de Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, chegou a 50% no mês de março, com crescimento de 7 pontos percentuais em comparação a novembro de 2023.

A avaliação negativa da atuação do ministro diminuiu de 24% para 12% no mesmo período. Já os que consideram o trabalho regular somam 38% — alta de 5 pontos em relação à última pesquisa.

As entrevistas foram feitas on-line com fundos de investimento com sede no Rio de Janeiro e em São Paulo. Foram realizadas 101 entrevistas entre os dias 14 e 19 de março.

Apesar da maioria dos entrevistados (71%) avaliarem que a política econômica do governo não está no caminho certo, a expectativa para uma piora nos próximos 12 meses diminuiu de 55% em novembro para 32% em março. Para 47%, a situação vai permanecer do mesmo jeito.

Sobre as expectativas para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024, 32% dos entrevistados acreditam que o crescimento da economia superará a projeção de 1,78% do Banco Central, presente no Boletim Focus.

Em contraste, apenas 10% dos participantes apostam em um PIB inferior ao índice estimado. A maioria (58%) prevê que a expansão da economia fique dentro do patamar projetado.

O Brasil fechou 2023 com crescimento acumulado de R$ 10,9 trilhões, ou 2,9%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O valor é três vezes maior que o previsto no início do ano passado. A atividade agropecuária cresceu 15,1% de 2022 para 2023, influenciando no desempenho.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp