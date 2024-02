PR/Ricardo Stuckert Presidente Lula falou sobre a busca pelo déficit zero em sua gestão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quinta-feira (8), que seu governo tentará alcançar a meta de déficit zero . O chefe do Executivo, porém, declarou que, caso o objetivo não seja cumprido, não ficará descontente.

"Nós temos um orçamento que foi previsto, que foi dito que nós vamos fazer tanto de investimento. Se der para fazer déficit zero, ótimo. Se não der, ótimo também", declarou Lula, em entrevista à "Rádio Itatiaia", durante sua visita ao Estado de Minas Gerais.

“Às vezes, inventam umas manchetes babacas aqui no Brasil. Na Itália, o déficit chega a 170% e as coisas continuam. O que a gente tem é que fazer o país crescer porque diminui a distância para a dívida", acrescentou o presidente da República.

A meta zero foi proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), no Orçamento de 2024. Sincero, Lula afirmou que não gosta de tratar do tema durante as entrevistas.

"Eu não gosto que ela apareça porque, sabe, você gasta quando você arrecada. Se aumentar arrecadação, a gente tem mais dinheiro para gastar. Se diminuir arrecadação, você vai diminuir o que tem para investir. Essa é a lógica. Vale para tua casa, família, vale para prefeitura, vale para o governo federal", comentou o petista.