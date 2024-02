Divulgação Programa oferece cursos de qualificação profissional e empreendedorismo com certificação garantida

O Governo de São Paulo está com inscrições abertas para 6.155 vagas em cursos gratuitos do Qualifica SP “Meu Primeiro Emprego”. A ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é destinada a jovens de 16 a 24 anos com ensino fundamental completo que querem ingressar no mercado de trabalho.



Jamile do Nascimento, de 16 anos, moradora da região São Carlos, no interior paulista, é uma dessas jovens que buscavam uma chance para o primeiro emprego, mas enfrentava dificuldades pela falta de conhecimento e habilidades essenciais no mercado profissional. Decidida, se inscreveu no curso Excel Aplicado à Área Administrativa, oferecido na turma de 2023 do Qualifica “Primeiro Emprego”, e viu suas chances de empregabilidade crescerem. “Com essa qualificação, consegui um estágio na Defensoria Pública do Estado e tenho certeza que será uma ótima experiência para minha carreira profissional."

Todos os cursos foram pensados e desenvolvidos para atender às demandas atuais do mercado de trabalho e abrangem as seguintes áreas: Tecnologia da Informação, Gestão e Negócios e Automotivo. De acordo com o IBGE (2023), cerca de 17,1% da população jovem do Estado de SP não estuda e está sem ocupação.

As 20 opções de cursos disponíveis têm duração de 120 horas e poderão ser realizadas ao longo de quatro meses no formato presencial. As aulas serão realizadas em instituições de ensino parceiras, como Escolas Técnicas (Etecs), Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS) e unidades do Senai, de 83 municípios do estado de São Paulo.

As inscrições vão até o dia 27 de fevereiro no site www.qualificasp.sp.gov.br , onde será possível também consultar os municípios participantes. Não é necessário realizar processo seletivo. As aulas têm previsão de início em março.

A comunicação com os inscritos é feita unicamente por e-mail, utilizando-se os dados pessoais de cada candidato informados no ato do cadastro no site.

20 opções de cursos nas áreas de Tecnologia da Informação, Gestão & Negócios, Produção Cultural & Design, e Automotivo:

Ajudante de Logística

Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais

Criação de Sites e Plataformas Digitais

Auxiliar de Vendas

Excel Aplicado à Área Administrativa

Administração de Redes Windows

Aprenda a Programar em C#

Segurança Cibernética Fundamental

Tecnologia e Eletricidade Automotiva

Introdução a Banco de Dados

Desenvolvimento de E-commerce

Criação de Sites com Marketing Digital

Técnicas de Atendimento

Criação de Aplicativos

Desenvolvimento de Software para web e celular

Desenho no AutoCAD

Gestão de Pequenos Negócios

Jogos Digitais

Design de Plataforma Digitais e Experiência do Usuário

Introdução à Robótica Utilizando Arduíno

Serviço

Inscrições para cursos profissionalizantes do Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego

Prazo: de 7 a 27/02

Site: www.qualificasp.sp.gov.br