Agência Brasil Ministro Fernando Haddad





Nesta quarta-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi informado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), sobre a necessidade de realizar um bloqueio no orçamento que pode chegar a R$ 5 bilhões.

Segundo o Portal G1, o anúncio foi feito durante uma reunião entre os dois e tem como justificativa a superação das despesas em relação ao previsto, especialmente devido aos gastos com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A decisão de bloquear parte do orçamento ocorre após a análise do relatório bimestral de receitas e despesas, que será apresentado no próximo dia 22.

Apesar do bom desempenho das receitas, que estão acima das expectativas, o governo considerou necessário adotar medidas para garantir o equilíbrio fiscal.





Durante o encontro, Haddad explicou que o bloqueio mínimo será de R$ 3 bilhões, mas esse valor pode aumentar dependendo das circunstâncias. A definição final sobre quais ministérios serão afetados pelo contingenciamento ainda não foi realizada.

Na sexta-feira, está prevista uma importante reunião para discutir os detalhes dos gastos do governo e a negociação com o Congresso em relação às emendas parlamentares. O objetivo é encontrar soluções que permitam manter as contas públicas em equilíbrio.

