Dia/Divulgação Dia Brasil anunciou o fechamento de 343 lojas

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) informou, nesta sexta-feira (22), que a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais paulista aceitou o pedido de recuperação judicial da rede de supermercados Dia . Atualmente, a empresa espanhola coleciona dívida de R$ 1 bilhão, sendo R$ 268 milhões de dívidas bancárias.

Na última quinta-feira (21), a companhia afirmou que o pedido se restringe à operação brasileira da rede , "com o objetivo de tentar superar a atual situação econômica e financeira" da empresa no mercado do Brasil, não impactando as operações na Espanha e na Argentina, onde também atua.

O pedido de recuperação judicial aconteceu apenas uma semana depois do Dia anunciar o fechamento de 343 lojas no país . Em comunicado, a empresa informou estabeleceu que só vai operar em São Paulo.

Segundo o Dia, a a recuperação judicial "é uma ferramenta de proteção que tem como finalidade tentar ajudar a continuidade da operação da empresa e, por consequência, a preservação de sua atividade econômica e o cumprimento de seus compromissos".





Segundo os balanços corporativos divulgados pela empresa, em fevereiro houve um prejuízo líquido anual de 30 milhões de euros – cerca de R$ 163 milhões. Durante todo o ano de 2022 o prejuízo foi maior: de 124 milhões de euros, ou aproximadamente R$ 673 milhões.

Os maus resultados fizeram com que o pedido de recuperação judicial acontecesse, "como potencial para gerar mais estabilidade do Dia Brasil", segundo a diretoria.

A recuperação judicial é um recurso utilizado por empresas endividas que tentam não fechar as portas. Com a medida, a companhia é autorizada a continuar operando enquanto negocia com seus credores. A lei diz que as dívidas ficam congeladas por 180 dias. A empresa, por sua vez, é obrigada apresentar um plano de reestruturação neste prazo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp