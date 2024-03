Reprodução/Site Dia.com.br A rede de supermercados é espanhola

A rede de supermercados Dia anunciou na última quinta-feira (14) que decidiu encerrar as atividades de 343 lojas e 3 centros de distribuição no Brasil. A rede espanhola afirmou que a medida se trata de um process de reestruturação da empresa.



Segundo os supermercados Dia, as atividades passarão a ser focadas apenas na região de São Paulo, mantendo a operação de 244 lojas. A Distribuidora Internacional de Alimentos disse que as medidas seguem um plano de ajustes de lojas no Brasil, buscando uma maior estabilidade da estrutura do grupo, após os resultados negativos vistos nos últimos anos.

Em nota, a empresa afirmou: "Essas medidas possibilitarão destinar os recursos para mercados mais rentáveis e com maior potencial de crescimento para o Grupo na Espanha e na Argentina, onde atualmente a companhia conseguiu uma posição relevante com uma estratégia focada na distribuição alimentar de proximidade”.

A reestruturação segue um padrão global. Recentemente, a empresa informou que estava deixando de atuar em Portugal, vendendo cerca de 500 supermercados. O objetivo era se concentrar apenas nos seus principais mercados e destacar a aposta em desinvestimentos para reduzir a alavancagem financeira líquida.

Com as medidas, em fevereiro a empresa conseguiu registrar uma redução de prejuízo líquido anual de 30 milhões de euros, valor que era anteriormente 124 milhões de euros em 2022.