A rede de supermercados Dia entrou com um pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo nesta quinta-feira (21). A medida ocorre uma semana depois da companhia anunciar o fechamento de 343 lojas no país.

A companhia espanhola afirmou que o pedido se restringe à operação brasileira da rede, "com o objetivo de tentar superar a atual situação econômica e financeira" da empresa no mercado do Brasil.

O Dia, sigla para Distribuidora Internacional de Alimentos, chegou ao país em 2001, mas "não obteve o retorno esperado". A dívida da empresa é estimada em mais de R$ 1 bilhão.



Na última quinta-feira (14), ao comunicar o fechamento das 343 lojas, a Rede Dia comentou que vem enfrentando persistentes resultados negativos e que as unidades que seriam fechadas são de "baixo desempenho".

Segundo os balanços corporativos divulgados pela empresa, em fevereiro houve um prejuízo líquido anual de 30 milhões de euros – cerca de R$ 163 milhões. Durante todo o ano de 2022 o prejuízo foi maior: de 124 milhões de euros, ou aproximadamente R$ 673 milhões.

Os maus resultados fizeram com que o pedido de recuperação judicial acontecesse, "como potencial para gerar mais estabilidade do Dia Brasil".

Dia Brasil fecha 343 lojas em todo o país

Com o anúncio na última semana de que 343 lojas e 3 centros de distribuição no Brasil seriam fechados, a Rede Dia comunicou que a medida faz parte de um processo de reestruturação da empresa.

Agora, as atividades passarão a ser focadas apenas na região de São Paulo, mantendo a operação de 244 lojas. A Distribuidora Internacional de Alimentos disse que as medidas seguem um plano de ajustes de lojas no Brasil, buscando uma maior estabilidade da estrutura do grupo, após os resultados negativos vistos nos últimos anos.

"Essas medidas possibilitarão destinar os recursos para mercados mais rentáveis e com maior potencial de crescimento para o Grupo na Espanha e na Argentina, onde atualmente a companhia conseguiu uma posição relevante com uma estratégia focada na distribuição alimentar de proximidade", afirmou a empresa em nota.

