Redação 1Bilhão Renda Fixa segue pagando acima da inflação

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou nesta quarta-feira (20) mais um corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic.

Com isso, a Selic foi reduzida para 10,75% ao ano. Desde que o ciclo de afrouxamento monetário começou, em agosto de 2023, a Selic já caiu 3 pontos percentuais. Uma redução que deve continuar até que a taxa alcance a casa dos 9,0% ao ano até o final de 2024, como projeta o Boletim Focus.

A alteração da taxa muda o rendimento de diversos investimentos atrelados a ela, que passam a oferecer uma rentabilidade menor. No entanto, os investimentos de renda fixa seguem entregando ganhos acima da inflação e retorno maior que o da poupança.

Rendimentos com a nova Selic

De acordo com o buscador de investimentos Yubb, um investimento no Tesouro Selic vai ter um rendimento líquido real (descontada a inflação e imposto de renda) de 4,56% ao ano. O índice é maior que o da poupança, que vai pagar 3,80% em 12 meses. Já no CDB, o investidor deve pesquisar em que banco colocar seu dinheiro. De acordo com a plataforma, o rendimento pode variar entre 5,79% e 2,51% ao ano.

Veja abaixo o comparativo de rentabilidade projetada para os principais investimentos em renda fixa para os próximos 12 meses, considerando a Selic em 10,75% ao ano:

Para o investimento no Tesouro Selic, o rendimento bruto é de 7,73%, com rendimento líquido equivalente, após descontar impostos, de 7,73%. A inflação correspondente é de 3,79%, resultando em um rendimento real de 3,80%.

Para a Poupança, tanto o rendimento bruto quanto o líquido são de 7,73%, e a inflação é de 3,79%, resultando em um rendimento real de 3,80%.

No caso de CDB, considerando a média, o rendimento bruto é de 10,65%, enquanto o rendimento líquido, após descontar impostos, é de 8,52%. A inflação é de 3,79%, resultando em um rendimento real de 4,56%.

Para CDB com o maior rendimento, o rendimento bruto é de 12,25%, com rendimento líquido de 9,80% e inflação de 3,79%, resultando em um rendimento real de 5,79%.

Já para o CDB com menor rendimento, o rendimento bruto é de 7,99%, com rendimento líquido de 6,39%, inflação de 3,79% e rendimento real de 2,51%.

Os investimentos em LCI/LCA apresentam um rendimento bruto de 12,78%, com rendimento líquido de 10,22%, inflação de 3,79% e rendimento real de 6,20%.

Para investimentos em LC, o rendimento bruto e líquido são ambos de 10,44%, com inflação de 3,79% e rendimento real de 6,40%.

Investir em Fundo DI resulta em um rendimento bruto e líquido de 10,76%, com inflação de 3,79% e rendimento real de 6,71%.

LCAs com rendimento médio apresentam um rendimento bruto de 12,35%, com rendimento líquido de 9,88%, inflação de 3,79% e rendimento real de 5,87%.

Por fim, LCIs com maior rendimento têm um rendimento bruto e líquido de 12,14%, inflação de 3,79% e rendimento real de 8,05%.

Regras da Poupança

Pela regras atuais, quando a taxa Selic é maior que 8,5% ao ano, a poupança tem uma rentabilidade de 0,5% ao mês e de 6,17% ao ano somada à Taxa Referencial (TR).

A regra funciona assim:

Quando a taxa Selic for maior que 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 0,5% ao mês, somada à Taxa Referencial (TR); quando a taxa Selic for menor que 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 70% da taxa Selic, somada à Taxa Referencial (TR).

