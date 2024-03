Agência Brasil O crédito bancário referente a estas restituições será realizado no dia 28 deste mês

A Receita Federal disponibiliza nesta quinta-feira (21) a consulta ao terceiro lote residual de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) . Este lote contemplará 205.930 contribuintes, totalizando um valor de R$ 339.010.389,78. O crédito bancário referente a estas restituições será realizado no dia 28 deste mês.

Os beneficiários deste lote incluem grupos prioritários, como 4.201 idosos acima de 80 anos, 28.541 pessoas entre 60 e 79 anos, 3.404 cidadãos com deficiência física ou mental ou doença grave, e 6.910 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério. Além disso, serão beneficiadas 106.096 pessoas que, embora não tenham prioridade legal, receberão a restituição de forma prioritária por terem optado pelo uso da declaração pré-preenchida ou pela modalidade de recebimento via Pix. O lote também abrangerá 56.778 contribuintes que não se enquadram nas categorias prioritárias.

O resgate da restituição será realizado na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração. No caso de conta desativada ou outras situações que impeçam o crédito, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil (BB). Para reagendar o crédito, é necessário acessar o Portal BB ou contatar a Central de Relacionamento do banco. Se a restituição não for resgatada dentro do prazo de um ano, o contribuinte deve solicitar o valor através do Portal e-CAC.

Para verificar se a declaração foi liberada, os contribuintes podem acessar a página da Receita Federal na internet ou utilizar o aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. Aqueles que não constarem na lista devem emitir o extrato da declaração no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e verificar se há pendências. Em caso afirmativo, é possível enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes da malha fina.

O calendário de restituição do IR 2024 é o seguinte: primeiro lote em 31 de maio, segundo lote em 28 de junho, terceiro lote em 31 de julho, quarto lote em 30 de agosto e quinto e último lote em 30 de setembro.

