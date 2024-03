Divulgação/Sabesp Projeto foi aprovado pela Alesp na última quinta-feira (21)









A Comissão Especial de Estudos Relativos ao Processo de Privatização da Sabesp votou e aprovou os últimos dois relatórios sobre a privatização da empresa na última quinta-feira (21). Agora, a Sabesp deve definir até agosto quais ações vai ofertar para privatizar a companhia , de acordo com a declaração de André Salcedo, presidente-executivo da empresa.

O relatório feito pelo vereador Rubinho Nunes (União), relator da Comissão, recebeu sete votos favoráveis e dois contrários; enquanto o segundo, apresentado pelo sub-relator Sansão Pereira (Republicanos), passou com os mesmos números de votos. Os parlamentares que não concordaram com a aprovação dos relatórios sobre a privatização da empresa foram Hélio Rodrigues (PT) e Luana Alves (PSOL).









Salcedo confirmou que "o processo se iniciará na metade de maio e finalizará no início de agosto", em fala durante conferência com analistas após a publicação dos resultados de quarto trimestre de 2023 da Sabesp.



A companhia de saneamento básico deve utilizar os dados do resultado do primeiro semestre deste ano (com publicação prevista para o início de maio) para basear os investidores interessados na compra da empresa, a qual o governo estadual por consequência diminuirá sua participação no controle da companhia.

A empresa deve concluir no próximo mês o processo para obter autorização de credores para a troca deste controle, antes que ofertem as ações. Em maio, uma nova assembleia será convocada pela aprovação do novo estatuto da Sabesp.

A previsão de investimentos pela Sabesp este ano é superior a R$ 8 bilhões, cerca de 29% acima do aplicado no ano passado. Pra 2025, a previsão é de R$ 11,5 bilhões, segundo o presidente-executivo da empresa. Até o final de junho, a empresa deve concluir um plano de demissão voluntária que fora lançada ainda em 2023. Salcedo estima que haverá uma redução de 15% no quadro de trabalhadores da empresa; ou seja, 1,8 mil trabalhadores serão demitidos.

