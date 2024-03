Agência Brasil Semana do Consumidor: tentativas de fraude podem passar de R$ 60 mi

A Semana do Consumidor começou e algumas lojas e marcas já começaram a fazer promoções especiais, os vendedores preparam ofertas e descontos especiais para quem vai às compras. De olho nesse movimento, a ClearSale prevê que as compras virtuais no período devem sofrer R$ 60,4 milhões em tentativas de fraude, crescimento de 4,6% frente a 2023. O estudo projeta o intervalo entre 11 e 17 de março.

Além disso, o levantamento mostra que vão ocorrer aproximadamente 49,5 mil tentativas de ações fraudulentas . Em comparação ao último ano, o índice de tentativas teve um aumento de 2,3%. O ticket médio da fraude esperado é de R$ 1.220,15.

No mesmo perido no ano passado, os lojistas online alcançaram R$ 37,4 milhões de faturamento, enquanto em 2022 o faturamento foi de R$ 28,5 milhões.

“Nesta semana, o varejo brasileiro será impactado pela Semana do Consumidor, uma data importante em nível nacional, dada a sua relevância no aumento das vendas. No entanto, é importante destacar a presença de golpistas, especialmente neste ano, ainda mais visado que o anterior. É essencial que tanto os lojistas quanto os consumidores redobrem os cuidados”, comenta Matheus Manssur, superintendente comercial da ClearSale.

Histórico

A história do Dia do Consumidor possui mais de seis décadas e tem suas origens nos Estados Unidos. Em 15 de março de 1962, o presidente John Kennedy proferiu um discurso no qual destacou os benefícios e contribuições que uma relação justa entre empresas e consumidores poderia proporcionar. 21 anos depois, em 1983, a data passou a ser celebrada mundialmente como o Dia do Consumidor.