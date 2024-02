Redação Pesquisa aponta quais são itens mais buscados para o Carnaval

Com o Carnaval chegando, o comércio eletrônico registra um aumento nas pesquisas por artigos festivos . Segundo uma pesquisa realizada pelo Cuponomia , nos últimos 30 dias, as preferências dos consumidores apontam uma crescente no interesse em itens relacionados à festa, com variações percentuais que destacam a relevância desses produtos e também do mercado online nessa época.

Entre os produtos mais procurados, destacam-se a maquiagem de Carnaval, registrando um aumento significativo de 345%, seguida pela fantasia de Carnaval, com um aumento de 143%. Além dos itens festivos, as buscas por destinos carnavalescos também apresentam um aumento notável, indicando o interesse dos foliões em celebrar em diversas cidades do Brasil.

Salvador desponta como o destino mais procurado, com um aumento de 156% nas pesquisas. O Rio de Janeiro segue em segundo lugar, com um aumento de 39%, seguido por São Paulo, que registra um aumento de 20% nas buscas.

Segundo Ivan Zeredo, diretor de marketing do portal, "O e-commerce não se limita apenas a produtos convencionais; as pessoas buscam, cada vez mais, alternativas online para encontrar itens específicos, como fantasias diferenciadas e maquiagens alegres e vibrantes, para aproveitar o Carnaval da melhor forma possível".

Aumento no faturamento

É previsto que o Carnaval deste ano impulsione o faturamento do turismo brasileiro em R$ 9 bilhões acima da média, marcando um aumento de 10% em relação a 2023, quando atingiu a cifra de R$ 8,2 bilhões. Essa projeção é resultado de um levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) nesta semana.

Em crescimento pelo quarto ano consecutivo, o faturamento está projetado para ultrapassar, pela primeira vez, os níveis pré-pandemia. Em 2020, a festa de rua arrecadou aproximadamente R$ 8,6 bilhões. No estado de São Paulo, o impacto foi notável, atingindo R$ 3 bilhões. Durante os dois anos em que a pandemia foi declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), resultando na paralisação de diversas atividades comerciais, estima-se que o setor de serviços tenha perdido cerca de R$ 3 bilhões.

Estrangeiros no carnaval do Brasil

Os gastos de estrangeiros no Brasil durante o Carnaval deste ano estão previstos para US$ 971 milhões, representando um crescimento de 19,3% em relação a 2023, quando totalizou US$ 814 milhões.

Os brasileiros também se destacam, com uma projeção de gastos de US$ 1,3 milhão. Embora em 2023 esse valor ainda não tenha superado o registrado em 2020, que foi de US$ 1,1 milhão, observa-se uma recuperação ao longo dos três anos.