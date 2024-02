Divulgação Tentativas de fraude devem ultrapassar R$ 100 milhões no Carnaval

As tentativas de fraude online devem apresentar um crescimento de 3,3% durante o Carnaval , quando comparado ao mesmo período de 2023. Os valores podem chegar a até R$ 101,6 milhões. A pesquisa, que foi divulgada pela ClearSale, projeta o período entre 10 e 14 de fevereiro.

Segundo os dados, devem ocorrer aproximadamente 83,4 mil tentativas de fraude. Ao levar em consideração 2022, o índice de tentativas teve um aumento de 5,4%. O ticket médio da fraude esperado é de R$ 1.218,98.

“Passada a pandemia, temos observado um aumento no número de turistas aquecendo as datas relevantes para o setor, sobretudo o Carnaval. No entanto, com este movimento, cresce também o número de tentativas de golpes nas compras online. É essencial redobrar os cuidados e aproveitar com cautela o período carnavalesco”, declarou Matheus Manssur, superintendente comercial da ClearSale, em nota.

Aumento no faturamento

É previsto que o Carnaval deste ano impulsione o faturamento do turismo brasileiro em R$ 9 bilhões acima da média, marcando um aumento de 10% em relação a 2023, quando atingiu a cifra de R$ 8,2 bilhões. Essa projeção é resultado de um levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Em crescimento pelo quarto ano consecutivo, o faturamento está projetado para ultrapassar, pela primeira vez, os níveis pré-pandemia. Em 2020, a festa de rua arrecadou aproximadamente R$ 8,6 bilhões.

Durante os dois anos em que a pandemia foi declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), resultando na paralisação de diversas atividades comerciais, estima-se que o setor de serviços tenha perdido cerca de R$ 3 bilhões.

Estrangeiros no carnaval

Os gastos de estrangeiros no Brasil durante o Carnaval deste ano estão previstos para US$ 971 milhões, representando um crescimento de 19,3% em relação a 2023, quando totalizou US$ 814 milhões.

Os brasileiros também se destacam, com uma projeção de gastos de US$ 1,3 milhão. Embora em 2023 esse valor ainda não tenha superado o registrado em 2020, que foi de US$ 1,1 milhão, observa-se uma recuperação ao longo de três anos.