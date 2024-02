FreePik Concurso público

O Concurso Nacional Unificado, conhecido como 'Enem dos concursos', encerrou o período de inscrições com 2,65 milhões de participantes. Assim, haverá uma média de cerca de 400 candidatos disputando cada uma das 6.640 vagas.

Contudo, na prática, a concorrência varia de acordo com os critérios de cada posição. Naturalmente, o salário foi um dos principais atrativos. Para os cinco cargos com as maiores remunerações iniciais, são aceitos diplomas de qualquer graduação. Esse é o requisito mínimo nessas circunstâncias.

A prova está agendada para o dia 5 de maio, planejada para ocorrer em 220 cidades de todas as Unidades da Federação, com questões objetivas específicas e dissertativas por área de atuação.

Do total de inscritos no concurso, 1,28 milhão ainda não efetuaram o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU). O prazo final para o pagamento da taxa é até 16 de fevereiro.

Top 5 dos maiores salários

Auditor-fiscal do trabalho: 900 vagas, com salário bruto (inicial) de R$ 22,9 mil. Analista de Comércio Exterior: 50 vagas, com salário bruto (inicial) de R$ 20,9 mil. Especialista em políticas públicas e gestão governamental: 150 vagas, com salário bruto (inicial) de R$ 20,92 mil. Especialista em regulamentação de serviços de transporte aquaviários: 30 vagas, com salário bruto (inicial) de R$ 16,4 mil. Especialista em regulação de serviços públicos de energia: 40 vagas, com salário bruto (inicial) de R$ 16,4 mil.

Divisão por áreas

Os candidatos se inscreveram por blocos, totalizando 8 no geral, e, na prática, estão competindo por mais de uma vaga dentro do mesmo bloco.

Infraestrutura, Exatas e Engenharias (727 vagas)

Tecnologia, Dados e Informação (597 vagas)

Ambiental, Agrário e Biológicas (530 vagas)

Trabalho e Saúde do Servidor (971 vagas)

Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (1.016 vagas)

Setores Econômicos e Regulação (359 vagas)

Gestão Governamental e Administração Pública (1.748 vagas)

Nível Intermediário (692 vagas)

Veja o cronograma previsto para o Concurso Público Nacional Unificado: