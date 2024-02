Agência Senado Presidente da Petrobras





O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e Waleed Al Mokarrab Al Muhairi, do grupo Mubadala, se reuniram para debater uma possível associação visando a operação da Refinaria Landulpho Alves, localizada na Bahia.

A intensificação dos trabalhos após o Carnaval foi anunciada nesta terça-feira (13), com equipes das empresas dedicadas a finalizar a nova configuração societária e operacional da refinaria até o primeiro semestre de 2024.

O principal objetivo da parceria é recuperar a operação da refinaria e expandir o empreendimento de biocombustíveis do grupo Mubadala no Brasil. No entanto, detalhes confidenciais sobre a negociação ainda não foram revelados pela Petrobras, que não confirmou se irá recomprar a refinaria ou se tornar sócia majoritária ou minoritária do Mubadala.

A viagem de Prates a Abu Dhabi faz parte dos esforços da Petrobras para alcançar um dos principais objetivos estratégicos no Oriente Médio. A refinaria Landulpho Alves, antes conhecida como Rlam, foi vendida pela Petrobras durante o governo Bolsonaro e atualmente é controlada pelo Mubadala. As duas empresas têm trabalhado há meses para construir essa parceria.





