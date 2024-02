Unsplash/Unseen Studio ‘Enem dos concursos’: último dia de inscrição acontece nesta sexta (9)

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido popularmente como "Enem dos Concursos", ficarão abertas até essa sexta-feira (9). O exame dará acesso a 6.640 vagas em 21 órgãos federais, com salários que vão até R$ 23 mil. A prova será no dia 5 de maio e terá conteúdos diferentes para cada área de atuação, que estão divididas em oito blocos temáticos.

Uma taxa de inscrição será cobrada: R$ 60 para os cargos de nível médio e R$ 90 para os cargos de nível superior. O período para solicitar a isenção da inscrição já foi encerrado.

Veja o cronograma completo:



Publicação do Edital: 10/1/2024

Inscrições: 19/01 a 09/02/2024

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024

Divulgação dos Cartões de Confirmação: 29/04/2024

Aplicação das Provas: 05/05/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024

Divulgação Final dos Resultados: 30/07/2024

Início da Convocação para posse e Cursos de Formação: 05/08/2024

Das 6.640 vagas previstas, 5.948 são para quem tem graduação, e 692 são de nível médio. Os salários chegam a R$ 23 mil.

Provas do concurso unificado

As provas de todos os cargos ofertados no "Enem dos Concursos" serão aplicadas no mesmo dia: 5 de maio, um domingo. As aplicações serão divididas em duas etapas, com os candidatos fazendo parte pela manhã e a outra parte à tarde, no mesmo dia.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), 94,6% dos brasileiros vivem até 100 quilômetros de distância de um local de prova, já que o exame será aplicado em 220 cidades do país.

Blocos temáticos

O CPNU foi dividida em oito blocos temáticos em relação às formações exigidas, que são: Infraestrutura, Exatas e Engenharias; Tecnologia, Dados e Informação; Ambiental, Agrário e Biológicas; Trabalho e Saúde do Servidor; Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Setores Econômicos e Regulação; Gestão Governamental e Administração Pública; e Nível Intermediário.

O CPNU já é o maior concurso da história do país, segundo o governo federal. Até esta quarta-feira (7), mais de 1,7 milhão de pessoas se inscreveram para as provas.