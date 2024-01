shutterstock Carteira de trabalho

Pensando em mudar de emprego este ano ? Segundo levantamento da consultoria de recrutamento Robert Half, 64% das pessoas querem mudar de trabalho neste em 2024. Pensando nisso, o iG reuniu as principais vagas de emprego abertas no país. Confira:

Sankhya

A Sankhya, uma das principais desenvolvedoras de software de gestão empresarial (ERP/EIP), anuncia 40 vagas para profissionais com todos os níveis de experiência, que atendem às variadas áreas da organização como tecnologia, comercial e administrativa. As oportunidades são para formatos presencial, híbrido e remoto, para profissionais de estados como São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Paraná, Espírito Santo e Ceará.



"Vivemos um período ótimo de crescimento e expansão nacional. Conscientes da importância de cultivar e aprimorar novos talentos, buscamos atingir patamares ainda mais elevados. Estamos otimistas em relação a esse futuro promissor e, por isso, estamos em busca de novos talentos para fortalecer ainda mais nosso time", afirma Mariá Menezes, Diretora de Pessoas e Cultura.

As oportunidades oferecidas são para atuar no Grupo Sankhya. As vagas são para Analista: de implantação Contábil e Fiscal, Implantação de ERP, de projetos, treinamento; Arquiteto: de software; Assistente: de prospecção; Banco de Talentos (Para mulheres); Consultor: de atendimento, implantação, sucesso do cliente; Data Analyst; Desenvolvedor: Full Stack Java, Java Sênior; Executivo: Comercial; Gerente: Comercial, de Projetos, de Relacionamento, Service Desk, de Vendas; Group Product Manager, Product Owner; Q&A Squad Lead; Supervisor: Prospecção.

Há cargos afirmativos para mulheres, além de diferentes níveis de senioridade, como Estágio, Júnior, Pleno e Sênior. Além disso, a Sankhya oferece uma série de benefícios aos seus colaboradores, como licença maternidade e paternidade estendida, kit baby Sankhers, assistência jurídica, auxílio creche, plano de saúde gratuito, plano odontológico, dayoff de aniversário, empréstimo consignado, gympass, PLR, seguro de vida, vale alimentação/refeição iFood, Universidade Corporativa, Plano de Desenvolvimento Individual, cursos onlines subsidiados pela empresa, auxílio idiomas, auxílio graduação e pós, clube de leitura, plataforma de gamificação com pontuação e recompensas, entre outros.

Para outras informações ou se candidatar às vagas, acesse o site.

Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou a abertura de concurso , oferecendo 410 vagas para o cargo de analista bancário de nível médio, além de 300 vagas para cadastro de reserva. As inscrições serão aceitas no período de 2 de fevereiro a 9 de março de 2024, com a data provável das provas marcada para 28 de abril.

"O concurso reflete nosso engajamento em fortalecer nossa equipe, tornar nosso atendimento mais próximo aos clientes e proporcionar oportunidades de carreira sólidas para os profissionais da região", declarou o presidente do banco, Paulo Câmara.

Os interessados em participar do processo seletivo devem ter ensino médio completo e idade mínima de 18 anos no momento da admissão. A remuneração inicial é de R$ 3.788,16 para uma jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Os candidatos contratados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entre os benefícios oferecidos, destacam-se auxílio-refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio-creche, seguro de vida, possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva, e oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

O edital completo, com todas as informações necessárias para os candidatos, está disponível nos sites da organizadora do certame, a Cesgranrio, e do Banco do Nordeste.

Acerca das vagas autorizadas para provimento de profissionais de nível superior para graduados na área de Tecnologia da Informação, o executivo esclarece que, primeiramente, foram chamados os aprovados no último certame para o cargo de especialista técnico. Os convocados estão em fase de qualificação documental para contratação. Após a efetiva contratação dos candidatos habilitados, será possível determinar quantas vagas serão preenchidas por meio de novo concurso, a ser lançado ainda em 2024.

Fortaleza

O Sine Municipal de Fortaleza tem 1.892 oportunidades de emprego na cidade, abrangendo diversas áreas e contemplando Pessoas com Deficiência (PcD) e reabilitados pelo INSS. Com destaque para mais de 300 vagas de teleoperador/telemarketing, outras posições incluem oportunidades para vendedores, recepcionistas, cozinheiros, pedreiros, atendentes de lojas, empacotadores, entre outros.

Confira as principais vagas disponíveis:

Teleoperador/telemarketing (320)

Vendedor (26)

Cozinheiro em geral (24)

Pedreiro (21)

Atendente de lojas (16)

Empacotador (15)

Recepcionista (14)

O atendimento presencial está disponível em todas as unidades do Sine Municipal localizadas nos bairros Aldeota, Parquelândia, Otávio Bonfim e Siqueira. Os serviços oferecidos incluem busca de vagas de emprego e habilitação para o seguro-desemprego.

O atendimento remoto está disponível através do e-mail sinemunicipal@sde.fortaleza.ce.gov.br, telefone (85) 3105-3712 e WhatsApp (85) 9 8513-4385 (não recebe ligações).

Os canais de atendimento fornecem informações sobre os benefícios oferecidos pelo Sine Municipal, consultoria para elaboração de currículos, prazos, documentações e acesso aos serviços online. Os trabalhadores podem interagir diretamente com atendentes, enviar documentação e cadastrar o seguro-desemprego no sistema. Empregadores podem contatar o Sine de Fortaleza através do WhatsApp (85) 9 8970-3532 (não recebe ligações) para oferecer vagas de trabalho.

O Sine Fácil, aplicativo do Sistema Nacional do Emprego (Sine), oferece a opção de consultar ou cadastrar-se em vagas de trabalho remotamente. O aplicativo fornece informações sobre benefícios, exigências, salários, localização e tipo de contratação.

Endereços das unidades do Sine Municipal:

Sine Municipal Otávio Bonfim - Av. Bezerra de Menezes, 459

Sine Municipal Parquelândia - Av. Jovita Feitosa, 1264

Sine Municipal Siqueira - Av. Augusto dos Anjos, 2466

Sine Municipal Aldeota - Av. Santos Dumont, 2500 - loja 17 (entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante)

Belo Horizonte

As unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas Gerais contam com 13.059 vagas abertas em diversas regiões, conforme dados do Painel de Informações administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). Do total de oportunidades, 200 são destinadas a pessoas com deficiência.

Belo Horizonte lidera com 1.720 oportunidades de emprego, enquanto Uberlândia, no Triângulo Mineiro, se destaca como a cidade que oferece o maior número de vagas, com 2.922.

A ocupação com o maior número de oportunidades é para operador de telemarketing, totalizando 1.111 postos de trabalho em aberto. Na sequência, estão servente de obras (993) e varredor de rua (633).

Os interessados podem consultar as oportunidades disponíveis nas 133 unidades do Sine em todo o estado por meio do Painel de Informações, com opções de filtro por região, município, ocupações e unidades. Todas as vagas estão disponíveis no Portal Emprega Brasil. Além disso, é possível realizar o cadastro no aplicativo Sine Fácil, disponível para dispositivos celulares com sistemas operacionais Android ou iOS.

Brisanet

A Brisanet, uma das principais provedoras de telecomunicações do Nordeste, anunciou a abertura de mais de mil vagas de empregos a serem preenchidas entre os meses de janeiro e março. A empresa busca profissionais para atuar como operador de serviços de campo, promotor de vendas, líderes em diversas áreas, assistentes, auxiliares, analistas, dentre outros cargos. As oportunidades estão distribuídas em todos os estados nordestinos, sendo o maior montante de vagas para os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba.

O processo seletivo para o preenchimento dos cargos é todo online e deve ser feito através do site . No portal, o candidato tem acesso a todas as vagas disponíveis e pode realizar a inscrição na vaga de emprego que mais se adequa ao seu perfil profissional.

Atualmente, a Brisanet emprega mais de 8 mil colaboradores, o que representa um aumento de mais de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa tem se destacado no mercado de trabalho nordestino por promover muitas oportunidades de emprego, o que contribui para geração de renda e desenvolvimento da região.

De acordo com a Diretora de Pessoas da Brisanet, Simone Caixeta, a abertura de vagas acompanha o ritmo de expansão da empresa e a sua a crescente demanda por profissionais: "Além da fibra óptica, estamos focados em dar celeridade também na ampliação da nossa cobertura 5G em todo o Nordeste, e isso requer uma mão de obra bastante ampla e qualificada. A abertura de vagas visa contemplar essa crescente demanda, especialmente nas áreas técnicas e operacionais", afirma.

CIC Ferraz de Vasconcelos e PAT oferecem mais de 1.500 vagas de emprego

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Ferraz de Vasconcelos, em parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), está com 1.546 vagas de emprego em aberto para diversos cargos e áreas de atuação.

A seleção ocorre na sede do CIC Ferraz de Vasconcelos e conta com oportunidades de emprego no município e em outras localidades. Os interessados devem comparecer com RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho (física ou digital).

Confira abaixo a lista dos cargos disponíveis:

Açougueiro

Analista de RH

Atendente de balcão

Atendente de loja

Auxiliar de cobrança

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de manutenção predial

Carpinteiro

Cartazeiro

Chefe de depósito

Conferente de carga e descarga

Controlador de acesso

Designer gráfico júnior

Encarregado de hortifruti

Gerente de mercearia

Jardineiro

Lanchonete

Locutor

Mecânico de refrigeração

Operador de caixa

Operador de empilhadeira

Operador de negócios

Operador de telemarketing

Padeiro

Pedreiro

Salgadeiro

Técnico de TI

Vendedor interno

Vigilante de eventos

Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3202-1825.

AeC

A AeC Contact Center está com 2.471 oportunidades de emprego para contratação imediata em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Alagoas e Paraíba. As vagas para operador de contact center são para as seguintes unidades: São Paulo (100), Belo Horizonte (500), Montes Claros (441), Mossoró (500), Arapiraca (600) e Campina Grande (330). Os interessados devem ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo e noções básicas de informática.

Para concorrer a uma vaga, é necessário fazer o cadastro no site da empresa e, se selecionado, participar da primeira etapa do recrutamento, que será uma prova on-line. Também é avaliada a capacidade do candidato de se comunicar bem. Não é necessária experiência na função. Além de remuneração compatível com o mercado, há benefícios como plano de saúde e odontológico. A contratação é imediata, e para mais informações os inscritos podem acionar o contato (31) 98201-5746.

A AeC é reconhecida como grande empregadora de jovens, muitos deles em busca do primeiro emprego; e de pessoas com mais de 60 anos. A companhia também tem uma política permanente de promoções internas. Só em 2023, 5.612 colaboradores foram promovidos de cargo em todo Brasil.

Einstein

O Einstein, responsável pela gestão do Hospital Ortopédico do Estado, em Salvador, Bahia, está com mais de 1.300 vagas abertas para médicos, equipe multiprofissional e administrativa para atuação na unidade.

Dessas, 243 oportunidades são voltadas para médicos. O maior volume de vagas contempla as seguintes frentes: ortopedia em suas diferentes subespecialidades; radiologia; cirurgia geral; clínica médica; medicina intensiva e emergência. Nelas, o processo seletivo contempla prova online e avaliação presencial (somente para os candidatos aprovados no teste online). Os interessados precisam se inscrever até 28 de janeiro, neste link .

Também há seleção aberta nas áreas de cardiologia, cirurgia vascular, neurologia, fisiatria, neurocirurgia, endoscopia, urologia, cirurgia plástica, bucomaxilo e torácica e hematologia, no banco de sangue. Esses processos serão realizados inteiramente de forma remota e têm prazo estendido, com inscrições até abril.

A organização tem vagas disponíveis ainda nas demais áreas assistenciais, como para enfermeiros e técnicos de enfermagem, auxiliares de farmácia e fisioterapeutas, além de técnicos e auxiliares administrativos. Para essas oportunidades, os candidatos podem se inscrever no site. Ao clicar no link, basta pesquisar por "Hospital Ortopédico da Bahia" para ter acesso às oportunidades. A seleção para os cargos assistenciais será feita de maneira híbrida, com prova online e entrevista, e as inscrições podem ser realizadas até 26 de fevereiro.

Todas as vagas estão abertas também para pessoas com deficiência, e são válidas para candidatos de todo o país.

Santa Bárbara D'Oeste

O Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste oferece 625 vagas de emprego a partir desta segunda-feira. Os candidatos interessados devem comparecer pessoalmente à unidade, situada na Rua do Ósmio, nº 975, na Villa Multimall. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Os documentos necessários para o processo são RG, CPF e a Carteira de Trabalho. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato por telefone, no número (19) 3499-1015, ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br. Veja a lista completa de vagas.

