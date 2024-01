Unsplash/Unseen Studio Prazo para pedir isenção de taxa de inscrição no Enem dos Concursos termina hoje

Termina nesta sexta-feira (26) o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como Enem dos Concursos.



Podem solicitar a isenção da taxa de inscrição:

Inscritos do Cadastro Único (CadÚnico);

Doadores de medula óssea;

Bolsistas e ex-bolsistas do Programa Universidade para todos (Prouni);

Quem cursou ou cursa o ensino superior por meio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Os demais candidatos pagarão taxa de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para cargos que exigem nível superior. Embora o prazo para pedir a isenção termine nesta sexta, as inscrições para pagantes podem ser feitas até o dia 9 de fevereiro.

Para solicitar a isenção, é necessário apresentar comprovação no ato da inscrição. No caso de inscritos no CadÚnico, é necessário informar o Número de Identificação Social (NIS) e se declarar membro de família de baixa renda (renda familiar mensal por pessoa inferior a R$ 706).

Para doadores de medula óssea, é preciso enviar imagens da carteira ou declaração de doador - é possível enviar o REDOME (Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea) ou laudo emitido por médico(a) de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina.

Já para beneficiários ou ex-beneficiários do Prouni ou Fies, haverá uma checagem automática feita em parceria com o Ministério da Educação.

Em todos os casos, os dados enviados serão analisados, e o resultado preliminar dos pedidos de isenção serão divulgados na próxima segunda-feira (29).

Entre segunda e terça-feira (30), os candidatos que tiverem o pedido de isenção recusado poderão entrar com recurso. Se as solicitações forem novamente indeferidas, os candidatos terão até o dia 9 de fevereiro para efetuarem o pagamento das inscrições, assim como os demais concorrentes pagantes.

Concurso unificado

O CPNU será o processo seletivo para o preenchimento de 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais.

A aplicação das provas acontecerá simultaneamente em 220 municípios , em um esquema similar ao do Enem, e está prevista para acontecer no dia 5 de maio.

As vagas estão divididas em oito blocos temáticos, que reúnem carreiras que têm semelhanças entre si. Dentre as vagas para candidatos de nível médio, os salários iniciais começam em R$ 4.008. Já para as vagas que exigem nível superior, os salários iniciais variam entre R$ 4.407 e R$ 22.921 - a remuneração mais alta é para o cargo de auditor-fiscal do trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).



Na hora de se inscrever, cada candidato precisa escolher um bloco temático e, dentro dele, pode concorrer a diversas vagas. Para isso, é necessário escolher uma ordem de prioridade.

Cada bloco temático tem um edital diferente, mas todas as inscrições podem ser feitas no site do concurso utilizando uma conta gov.br.