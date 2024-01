Unsplash/Scott Graham Veja detalhes das vagas do concurso unificado

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como 'Enem dos Concursos', abrem nesta sexta-feira (19). Ao todo, o processo vai selecionar 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais.



As vagas estão divididas em oito blocos temáticos , que reúnem carreiras que têm semelhanças entre si.



Dentre as vagas para candidatos de nível médio, os salários iniciais começam em R$ 4.008. Já para as vagas que exigem nível superior, os salários iniciais variam entre R$ 4.407 e R$ 22.921 - a remuneração mais alta é para o cargo de auditor-fiscal do trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Na hora de se inscrever, cada candidato precisa escolher um bloco temático e, dentro dele, pode concorrer a diversas vagas. Para isso, é necessário escolher uma ordem de prioridade.

Cada bloco temático tem um edital diferente, mas todas as inscrições podem ser feitas no site do concurso utilizando uma conta gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 60 para cargos de nível médio e R$ 90 para cargos de nível superior.

Candidatos que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), pessoas que cursam ou cursaram faculdade com apoio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou do Programa Universidade para Todos (ProUni) e doadores de medula óssea podem pedir isenção da inscrição.



Veja os editais do concurso unificado:

Edital bloco temático 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias

Edital bloco temático 2 – Tecnologia, Dados e Informação

Edital bloco temático 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas

Edital bloco temático 4 – Trabalho e Saúde do Servidor

Edital bloco temático 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Edital bloco temático 6 – Setores Econômicos e Regulação

Edital bloco temático 7 – Gestão Governamental e Administração Pública

Edital bloco temático 8 – Nível Intermediário



Vagas do concurso unificado

O bloco com maior número de vagas é o de número 7, que tem cargos disponíveis em órgãos como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), além de vagas em diversos ministérios.

Confira a seguir a quantidade de vagas em cada bloco temático e as profissões contempladas: