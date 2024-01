Divulgação As inscrições para o concurso do Banco do Nordeste serão abertas em fevereiro





O Banco do Nordeste (BNB) anunciou nesta sexta-feira (26) a abertura de um concurso público oferecendo 410 vagas para o cargo de analista bancário (nível médio), além de 300 vagas para cadastro de reserva. Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo e no mínimo 18 anos na data de admissão (ao tomar posse do cargo).

Os candidatos contratados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com remuneração inicial de R$ 3.788 para uma jornada de trabalho de seis horas diárias (30 horas semanais).

Os aprovados também terão outros benefícios, como auxílio-refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio-creche, seguro de vida, plano de previdência complementar e oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

As inscrições serão realizadas de 2 de fevereiro a 9 de março de 2024, entre às 10h e às 16h, através do site da Cesgranrio , banca organizadora do concurso. A aplicação das provas está prevista para o dia 28 de abril.



"O concurso reflete nosso engajamento em fortalecer nossa equipe, tornar nosso atendimento mais próximo aos clientes e proporcionar oportunidades de carreira sólidas para os profissionais da região", declarou o presidente do banco e ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara.

Para mais detalhes, confira o edital de abertura do certame clicando aqui .