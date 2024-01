Márcia Foletto/Agência O Globo CLT

Pensando em mudar de emprego este ano ? Segundo levantamento da consultoria de recrutamento Robert Half, 64% das pessoas querem mudar de trabalho neste ano. Pensando nisso, o iG reuniu as principais vagas de emprego abertas no país. Confira:

Outback

O restaurante Outback está com uma excelente notícia para quem busca oportunidades profissionais na região de Cabo Frio. Com a inauguração de sua nova unidade no Shopping Park Lagos, a empresa abre as portas para preencher 72 vagas em diversas áreas. As oportunidades englobam funções como atendente de restaurante, atendente de bar, recepcionista, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e auxiliar de delivery. Um diferencial é que não é necessário ter experiência na área.

Os interessados podem iniciar o processo seletivo preenchendo uma ficha de inscrição diretamente no site. A seleção acontecerá no dia 19 de fevereiro. Para concorrer, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio/técnico completo e disponibilidade de horário, inclusive nos fins de semana e feriados. O Outback oferece treinamento no restaurante para os selecionados, proporcionando uma excelente oportunidade para aqueles que buscam ingressar ou se desenvolver no ramo gastronômico.

Distrito Federal

No Distrito Federal, as Agências do Trabalhador apresentam um leque diversificado de oportunidades profissionais. Com 260 vagas disponíveis nesta sexta-feira, destaca-se a demanda por empregados domésticos faxineiros, com 20 vagas na Asa Norte, oferecendo um salário de R$ 1.470. Há também oportunidades para nutricionistas, açougueiros, auxiliares de pedreiro e lavadores de carros, com remunerações atrativas.

Todos os postos de trabalho oferecem benefícios como vale-transporte, refeição no local e assistências médica e odontológica. O processo seletivo é acessível, bastando cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou visitar uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h durante a semana. Mesmo que nenhuma vaga específica seja do interesse imediato do candidato, o cadastro permanece válido para futuras oportunidades, uma vez que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis buscados pelas empresas.

Pernambuco: mais de 700 oportunidades em 23 cidades

Nesta quinta-feira, as agências de trabalho de Pernambuco oferecem um total de 709 vagas para aqueles que buscam oportunidades no mercado de trabalho. Essas oportunidades estão distribuídas em 23 cidades de todas as regiões do estado. Destacam-se 20 vagas para vendedores e 10 para pizzaiolos no Recife.

A consulta e o encaminhamento para as empresas podem ser realizados online ou presencialmente, por meio das unidades da Agência do Trabalho. Algumas unidades do Expresso Cidadão realizam o serviço com agendamento prévio. É importante ressaltar que as vagas estão sujeitas a alterações ao longo do dia. Os interessados devem aproveitar essa chance de explorar o mercado de trabalho em busca de novos desafios profissionais.

São Paulo

O Estado de São Paulo está repleto de oportunidades profissionais, com mais de 16.623 vagas disponíveis nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs). As oportunidades abrangem a capital paulista, Grande São Paulo, interior e litoral. São mais de 500 profissões representadas, com destaque para as regiões administrativas de Campinas, Sorocaba, Araçatuba, Vale do Paraíba e São José do Rio Preto.

As ocupações com maior número de postos abertos incluem auxiliar de logística, alimentador de linha de produção e servente de obras. Além das oportunidades, os PATs oferecem serviços gratuitos para trabalhadores, como a habilitação ao Seguro-Desemprego e a emissão da Carteira de Trabalho. Para mais informações, os interessados devem procurar o Posto de Atendimento ao Trabalhador mais próximo ou a prefeitura de seu município.

Minas Gerais

Em Minas Gerais, a busca por oportunidades profissionais é facilitada pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine), que disponibiliza mais de 13.6 mil vagas nesta segunda-feira. Com oportunidades em diversas regiões, destacam-se posições como servente de obras, com 1.141 vagas, e operador de telemarketing ativo e receptivo, com 1.011 oportunidades.

As unidades do Sine em Uberlândia e BH Central de Vagas lideram em número de vagas, com 2.640 e 1.745, respectivamente. O Portal Emprega Brasil é a plataforma para consulta de todas as vagas disponíveis, oferecendo filtros por região, município, ocupações e unidades. Para uma busca mais eficiente, os interessados podem se cadastrar no aplicativo Sine Fácil, disponível para Android e iOS. O atendimento presencial para intermediação de mão de obra é realizado mediante agendamento online, proporcionando uma experiência mais ágil e eficaz para quem busca ingressar ou evoluir no mercado de trabalho.